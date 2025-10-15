15/10/2025
Sargento de 21 anos é encontrado morto dentro da Base Aérea de Porto Velho

Militar foi achado sem vida na manhã desta quarta-feira; Polícia Civil investiga as circunstâncias da tragédia

O jovem sargento Vinícius Eleutério D’avanzo Góes, de 21 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (15) dentro das dependências da Base Aérea de Porto Velho, em Rondônia. Segundo informações preliminares, ele apresentava um ferimento na cabeça causado por disparo de arma de fogo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas puderam confirmar o óbito. Em seguida, a Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar a perícia e remover o corpo.

Sargento Vinícius Eleutério D’avanzo Góes, de 21 anos, foi encontrado morto na Base Aérea de Porto Velho na manhã desta quarta-feira/Foto: Reprodução

A Polícia Civil já iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte do militar. Ainda não há informações oficiais sobre o que pode ter motivado o ocorrido.

Colegas de farda e familiares foram informados e a notícia gerou grande comoção entre os integrantes da corporação. Com informações do site Rondônia ao Vivo.

