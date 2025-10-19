19/10/2025
Universo POP
Sargento é assassinado por colega de farda durante briga em bar no RJ

O sargento de Polícia Militar Eduardo Filipe Santiago Ferreira foi morto durante uma briga com um colega de trabalho na madrugada deste domingo (19/10). Os policiais estavam de folga, segundo a corporação, e trocaram tiros em uma avenida do Rio de Janeiro. Uma câmera de segurança registrou a discussão que terminou na tragédia.

O caso aconteceu por volta da meia-noite na Avenida Jambeiro, na Vila Valqueire, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações inicias, os policiais militares eram próximos e estavam em um bar antes da briga.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmou que policiais do 18º BPM foram acionados para a ocorrência e, quando chegaram ao local, encontraram os sargentos feridos.

Conforme a corporação, eles estavam de folga no momento da briga.

Leia reportagem completa no NSC Total, parceiro do Metrópoles.

