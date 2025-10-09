09/10/2025
Sátántangó: o único livro do ganhador do Nobel disponível em português

Ganhador do Prêmio Nobel de Literatura 2025, o húngaro László Krasznahorkai tem apenas uma obra disponível em português. O livro Sátántangó, de 1985, foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras.

O romancista ganhou o Nobel “por sua obra convincente e visionária que, em meio ao terror apocalíptico, reafirma o poder da arte”.

Escritor épico da tradição centro-europeia, Krasznahorkai realizou obras que se estendem de escritores como Kafka a Thomas Bernhard e “é caracterizado pelo absurdo e pelo excesso grotesco”, segundo o Nobel.

Uma dessas obras é Sátántangó, caracterizado como um “romance monstruoso”. Na sinopse do livro, a história se concentra em um homem — que pode ser “um profeta, um vigarista ou o próprio demônio” — que chega a uma aldeia húngara.

O romance retrata um grupo de moradores desamparados que vive em uma fazenda coletiva abandonada no interior da Hungria, pouco antes da queda do comunismo.

O homem chega a essa aldeia húngara, “onde a chuva não para de cair”, cujos esses moradores são descritos como um “elenco de desajustados e enlouquecidos”.

O livro também ganhou um filme, dirigido pelo cineasta húngaro Béla Tarr.

Quem é László Krasznahorkai

O escritor nasceu em 1954 na cidade de Gyula, no sudoeste da Hungria, em uma área rural remota, semelhante ao cenário de “Sátántangó”.

O Nobel o descreve como um homem que “olha para o Oriente, adotando um tom mais contemplativo e finamente calibrado”. Ele ficou famoso com sua primeira obra, que se tornou uma sensação literária na Hungria e marcou a inovação do autor.

Algumas das obras de László Krasznahorkai são: Az ellenállás melankóliája, Az urgai ardamente, A Théseus-általános: titkos akadémiai előadások, entre outras.

