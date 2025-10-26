26/10/2025
SBT precisa retomar produção de novelas

Escrito por Portal Leo Dias
O SBT vive a expectativa de ressuscitar seu departamento de novelas em 2026, após vários tropeços, especialmente o última, “A Caverna Encantada”, encerrada recentemente.

Acredita-se que as movimentações ou conversas já estejam acontecendo, porque o trabalho vai recomeçar do zero – e, segundo dizem, com um outro pessoal.

Daí o registro das tantas demissões nesses últimos tempos.

Enquanto isso, para cobrir o espaço, o SBT tem apelado para novelas de fora, como é o caso de “As Filhas da Senhora Garcia” e “A.Mar”.

Mas não é a mesma coisa!

Ter uma novela brasileira é mais que uma exigência.

Mas com toda certeza, essa recuada estratégica, também se inclui no atual processo de reestruturação que toda TV vem sofrendo.

