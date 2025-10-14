SC: apagão nacional deixou 88 mil prédios sem luz por mais de uma hora

O apagão que afetou todas as regiões do Brasil na madrugada desta terça-feira (14/10) deixou 88 mil unidades consumidoras sem luz em Santa Catarina, segundo a Celesc. A situação foi registrada por volta de 00h30min, devido a uma explosão seguida de incêndio de reator instalado na subestação do Paraná, e foi normalizada por volta de 1h40.
De acordo com a Celesc, as principais regiões afetadas foram cidades da Grande Florianópolis, Blumenau, Itajaí e Rio do Sul. Além de Santa Catarina, o apagão afetou estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Tocantins.
