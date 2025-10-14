14/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos

SC: apagão nacional deixou 88 mil prédios sem luz por mais de uma hora

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
sc:-apagao-nacional-deixou-88-mil-predios-sem-luz-por-mais-de-uma-hora

O apagão que afetou todas as regiões do Brasil na madrugada desta terça-feira (14/10) deixou 88 mil unidades consumidoras sem luz em Santa Catarina, segundo a Celesc. A situação foi registrada por volta de 00h30min, devido a uma explosão seguida de incêndio de reator instalado na subestação do Paraná, e foi normalizada por volta de 1h40.

Leia também

De acordo com a Celesc, as principais regiões afetadas foram cidades da Grande Florianópolis, Blumenau, Itajaí e Rio do Sul. Além de Santa Catarina, o apagão afetou estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Tocantins.

Leia a reportagem completa no NSC Total, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost