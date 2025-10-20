sc:-cidade-mais-fria-do-brasil-tem-temperaturas-negativas-na-primavera

20/10/2025
Urupema, cidade da serra de Santa Catarina considerada a mais fria do Brasil, amanheceu nesta segunda-feira (20/10) com termômetros marcando temperaturas negativas. Segundo a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Epagri), o município registrou -1,58°C por volta das 6h, a menor temperatura do estado.

Além de Urupema, outras cidades de Santa Catarina registraram baixas temperaturas nesta segunda-feira. Em São Joaquim, a mínima foi de 2,39°C. Em Urubici, os termômetros marcaram 2,66°C e, em Rio Rufino, a mínima foi de 3,44°C.

Leia a reportagem completa no NSC Total, parceiro do Metrópoles.

 

