25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

SC: homem invade mercado, esfaqueia funcionários e decepa mão da ex

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
sc:-homem-invade-mercado,-esfaqueia-funcionarios-e-decepa-mao-da-ex

A jovem, de 18 anos, que foi esfaqueada pelo ex-companheiro em um supermercado de Rio Negrinho (SC), nessa sexta-feira (24/10), teve a mão direita amputada em razão dos ataques. A vítima também ficou com diversos ferimentos pelo corpo e está internada na unidade de tratamento intensivo (UTI) de um hospital da região.

Além da ex-namorada, o suspeito feriu outros dois funcionários do supermercado, que tentaram proteger a jovem.

Leia também

Uma mulher, de 32, gerente do estabelecimento, e outro funcionário, de 19, tentaram intervir e acabaram sendo atingidos por golpes de facão. Enquanto ela foi atingida no rosto, o jovem teve ferimentos na nuca e nos braços.

Leia a reportagem completa em NSC Total, parceiro do Metrópoles.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost