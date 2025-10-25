SC: homem invade mercado, esfaqueia funcionários e decepa mão da ex

A jovem, de 18 anos, que foi esfaqueada pelo ex-companheiro em um supermercado de Rio Negrinho (SC), nessa sexta-feira (24/10), teve a mão direita amputada em razão dos ataques. A vítima também ficou com diversos ferimentos pelo corpo e está internada na unidade de tratamento intensivo (UTI) de um hospital da região.

Além da ex-namorada, o suspeito feriu outros dois funcionários do supermercado, que tentaram proteger a jovem.

Uma mulher, de 32, gerente do estabelecimento, e outro funcionário, de 19, tentaram intervir e acabaram sendo atingidos por golpes de facão. Enquanto ela foi atingida no rosto, o jovem teve ferimentos na nuca e nos braços.

