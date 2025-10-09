SC: jovens são presos por torturar vítimas com dívida de drogas

Uma operação conjunta das forças de segurança de Xanxerê, no Oeste catarinense, cumpriu dez ordens judiciais e desarticulou um grupo investigado por tráfico de drogas, associação criminosa, tortura e porte ilegal de armas. A ação, batizada de “Adsumus”, foi deflagrada na manhã dessa quarta-feira (8/10).

Foram cumpridas quatro prisões preventivas, uma internação de adolescente e cinco mandados de busca e apreensão nos bairros Vila União, Leandro, Nossa Senhora de Lurdes e São Romero.

