SC: motorista morre e caminhoneiro fica ferido em colisão na BR-470

Uma colisão entre um carro e um caminhão na BR-470, em Pouso Redondo, no Vale do Itajaí (SC), deixou o motorista do carro morto e o camihoneiro ferido. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (18/10), de acordo com registro do Corpo de Bombeiros (CBMSC).

O homem que morreu tinha 36 anos e foi encontrado morto e encarcerado no veículo pelos bombeiros. Já o motorista do caminhão, de 47 anos, foi encontrado ferido e preso pelas pernas sob o painel.

O caminhoneiro foi desencarcerado e encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital de Pouso Redondo.

