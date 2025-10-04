04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Se aceito o plano de Trump, Itamaraty espera fim de ataques à Gaza

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
se-aceito-o-plano-de-trump,-itamaraty-espera-fim-de-ataques-a-gaza

O governo brasileiro afirmou em nota divulgada na madrugada deste sábado (4/10) pelo Itamaraty que tem expectativa de que, se aceito e implementado pelas partes, o plano  do governo Donald Trump (Estados Unidos) resulte, entre outras medidas, na cessação imediata e permanente dos ataques israelenses à Faixa de Gaza e na libertação dos reféns remanescentes.

Leia também

No comunicado, o governo diz esperar que as tratativas liberem a entrada desimpedida de ajuda humanitária e iniciem com urgência a reconstrução do território, sob apropriação e supervisão palestina. O Ministério das Relações Exteriores (MRE) defende ainda a retirada completa das forças israelenses de Gaza e a restauração da unidade político-geográfica da Palestina.

“O Brasil reafirma a convicção de que o único caminho para uma paz justa, estável e duradoura no Oriente Médio passa pela implementação da solução de dois Estados, com um Estado da Palestina independente e viável, vivendo lado a lado com Israel, em paz e segurança, dentro das fronteiras de 1967, incluindo a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost