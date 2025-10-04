Se aceito o plano de Trump, Itamaraty espera fim de ataques à Gaza

O governo brasileiro afirmou em nota divulgada na madrugada deste sábado (4/10) pelo Itamaraty que tem expectativa de que, se aceito e implementado pelas partes, o plano do governo Donald Trump (Estados Unidos) resulte, entre outras medidas, na cessação imediata e permanente dos ataques israelenses à Faixa de Gaza e na libertação dos reféns remanescentes.

No comunicado, o governo diz esperar que as tratativas liberem a entrada desimpedida de ajuda humanitária e iniciem com urgência a reconstrução do território, sob apropriação e supervisão palestina. O Ministério das Relações Exteriores (MRE) defende ainda a retirada completa das forças israelenses de Gaza e a restauração da unidade político-geográfica da Palestina.

“O Brasil reafirma a convicção de que o único caminho para uma paz justa, estável e duradoura no Oriente Médio passa pela implementação da solução de dois Estados, com um Estado da Palestina independente e viável, vivendo lado a lado com Israel, em paz e segurança, dentro das fronteiras de 1967, incluindo a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital”.