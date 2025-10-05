‘Se Thor for governador, Binho será secretário de Educação’, diz Jorge Viana: “Já imaginou que luxo?”

Para o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, ser governador – cargo que ocupou por oito anos – não é apenas uma questão de escolha, mas de destino. A declaração foi dada durante participação no Em Cena, podcast do ContilNet, nesta segunda-feira (29).

O político falou sobre o assunto ao ser questionado se ainda tem o desejo de voltar a comandar o Acre. Na ocasião, citou o médico Thor Dantas (PSB), pré-candidato ao Governo, e o ex-governador Binho Marques (PT).

“Eu acho que ser governador é destino. Tem gente que quer e não consegue. Eu acho que tem a ver com destino. O Thor é um cara do caramba. Um médico que pilotou a parte pública da pandemia, uma figura humana incrível, com pais acreanos. Eu tenho conversado muito com ele, acho muito legal se a gente tiver um nome como o Thor para votar para governador”, comentou.

Sobre Binho, Jorge afirmou que o petista deve ser secretário de Educação caso Thor seja eleito governador.

“Eu falava com o Binho essa semana, que também está nas redes, todo mundo falando ‘volta, Binho’ e tal… O Binho diz que, se fosse concurso público, ele já estaria inscrito para ser governador. O Binho é um gestor muito bom. Ele me ajudou quando fui prefeito: foram quatro anos na Secretaria Municipal de Educação, e a gente saiu de 4 mil para 12 mil alunos. O Binho é imprescindível para mudar realidades. Ele é muito bom em planejar. E agora eu tô dizendo aqui: se o Thor for governador, o Binho certamente vai querer ser secretário de Educação. Já imaginou que luxo?”, acrescentou.

Jorge também destacou o engajamento político de Binho:

“O Binho diz assim: ‘Jorge, eu vou andar em todos os municípios contigo’. Ele voltou a ser militante, e isso já é muita coisa. Por mim, ele voltaria para o núcleo da política, porque é muito preparado, está mais maduro e muito melhor agora”, concluiu.

Veja o momento e a entrevista na íntegra: