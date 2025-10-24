24/10/2025
Universo POP
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença
Desafios e riscos: o que os astros revelam no horóscopo desta sexta-feira
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça

Sean Diddy Combs é acordado com faca no pescoço em prisão, diz jornal

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
sean-diddy-combs-e-acordado-com-faca-no-pescoco-em-prisao,-diz-jornal

Sean Diddy Combs passou por momentos de terror ao ser acordado com uma faca apontada para o pescoço na prisão, em Nova York. Ele cumpre pena de quatro anos e dois meses após ser condenado por crimes ligados à prostituição.

3 imagensSean "Diddy" CombsSean "Diddy" Combs Fechar modal.1 de 3

Sean “Diddy” Combs

2 de 3

Sean “Diddy” Combs

Lester Cohen/Getty Images for The Recording Academy3 de 3

Sean “Diddy” Combs

Divulgação

Segundo informações do Daily Mail, publicadas na última quarta-feira (22/10), o episódio foi relatado por um amigo próximo de Diddy, chamado Charlucci Finney.

A intimidação teria ocorrido por parte de outro preso, na semana passada. A ação foi contida a tempo por um guarda prisional, que impediu o rapper de ser ferido.

Leia também

“Foi uma experiência aterrorizante”, relatou Finney à imprensa americana, destacando que o ambiente hostil da prisão onde o rapper está é especialmente perigoso para presos acusados de crimes sexuais.

De acordo com fontes citadas pela mídia dos Estados Unidos, detentos com histórico de crimes sexuais costumam ser alvo de represálias no sistema prisional do país.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost