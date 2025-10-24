Sean Diddy Combs é acordado com faca no pescoço em prisão, diz jornal

Sean Diddy Combs passou por momentos de terror ao ser acordado com uma faca apontada para o pescoço na prisão, em Nova York. Ele cumpre pena de quatro anos e dois meses após ser condenado por crimes ligados à prostituição.

Sean "Diddy" Combs

Sean "Diddy" Combs

Sean "Diddy" Combs

Segundo informações do Daily Mail, publicadas na última quarta-feira (22/10), o episódio foi relatado por um amigo próximo de Diddy, chamado Charlucci Finney.

A intimidação teria ocorrido por parte de outro preso, na semana passada. A ação foi contida a tempo por um guarda prisional, que impediu o rapper de ser ferido.

“Foi uma experiência aterrorizante”, relatou Finney à imprensa americana, destacando que o ambiente hostil da prisão onde o rapper está é especialmente perigoso para presos acusados de crimes sexuais.

De acordo com fontes citadas pela mídia dos Estados Unidos, detentos com histórico de crimes sexuais costumam ser alvo de represálias no sistema prisional do país.