08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Secretaria de Saúde abre sindicância após denúncia de maus-tratos em canil municipal

Recentemente foi realizado um processo seletivo para contratação de médico veterinário, com o objetivo de fortalecer o atendimento no controle de zoonoses

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Secretaria Municipal de Saúde de Tarauacá divulgou nota nesta quinta-feira (8) sobre a denúncia feita pela vereadora Veinha do Valmar a respeito de um caso de maus-tratos a um cachorro no canil da prefeitura. O animal foi encontrado com ferimentos graves no focinho e na cabeça, em estado debilitado, e segue internado em uma clínica veterinária.

O caso ganhou atenção das autoridades/Foto: Reprodução

No comunicado, a pasta afirma ter recebido a notícia “com profunda tristeza e consternação” e destacou que já foram adotadas medidas para apurar responsabilidades. Entre as providências, está a instauração imediata de uma sindicância interna para investigar o ocorrido e a realização de uma reunião com os setores envolvidos para reforçar protocolos de cuidado com os animais.

A secretaria informou ainda que o cachorro está recebendo assistência veterinária, com acompanhamento contínuo, e reafirmou o compromisso do município em manter as ações de vigilância e acolhimento dos animais sob tutela.

ENTENDA O CASO: Imagens fortes: vereadora denuncia maus-tratos a cachorro com ossos expostos em canil no Acre

Recentemente foi realizado um processo seletivo para contratação de médico veterinário, com o objetivo de fortalecer o atendimento no controle de zoonoses, incluindo ações de castração e de controle populacional.

“A Secretaria se coloca à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários e reafirma seu compromisso com a transparência, o zelo e a ética na gestão pública”, finaliza a nota assinada pelo secretário Romário Costa.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost