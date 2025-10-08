Secretaria de Saúde abre sindicância após denúncia de maus-tratos em canil municipal

A Secretaria Municipal de Saúde de Tarauacá divulgou nota nesta quinta-feira (8) sobre a denúncia feita pela vereadora Veinha do Valmar a respeito de um caso de maus-tratos a um cachorro no canil da prefeitura. O animal foi encontrado com ferimentos graves no focinho e na cabeça, em estado debilitado, e segue internado em uma clínica veterinária.

No comunicado, a pasta afirma ter recebido a notícia “com profunda tristeza e consternação” e destacou que já foram adotadas medidas para apurar responsabilidades. Entre as providências, está a instauração imediata de uma sindicância interna para investigar o ocorrido e a realização de uma reunião com os setores envolvidos para reforçar protocolos de cuidado com os animais.

A secretaria informou ainda que o cachorro está recebendo assistência veterinária, com acompanhamento contínuo, e reafirmou o compromisso do município em manter as ações de vigilância e acolhimento dos animais sob tutela.

ENTENDA O CASO: Imagens fortes: vereadora denuncia maus-tratos a cachorro com ossos expostos em canil no Acre

Recentemente foi realizado um processo seletivo para contratação de médico veterinário, com o objetivo de fortalecer o atendimento no controle de zoonoses, incluindo ações de castração e de controle populacional.

“A Secretaria se coloca à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários e reafirma seu compromisso com a transparência, o zelo e a ética na gestão pública”, finaliza a nota assinada pelo secretário Romário Costa.