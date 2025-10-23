23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Secretaria de Saúde de Cruzeiro do Sul recebe 5 mil doses da vacina contra a Influenza

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Secretaria de Saúde de Cruzeiro do Sul recebeu, nesta quinta-feira, 23, da Secretaria de Estado de Saúde, cinco mil
doses de vacina contra a influenza, que serão distribuídas para as Unidades Básicas das zonas urbana e rural, garantindo a continuidade da campanha de imunização no município. O novo lote traz uma versão atualizada da vacina contra o vírus da gripe.

O abastecimento das UBS urbanas começa nesta sexta-feira ,24, enquanto as unidades da zona rural receberão as doses a partir de segunda-feira,27. Na terça-feira, 28, essa etapa da imunização terá início.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações -PNI do município, Thaiana Félix, diz que o objetivo é alcançar além do público alvo.

“A vacina estará disponível para livre demanda, mas lembramos que há grupos prioritários, como idosos, pessoas acamadas, população privada de liberdade e profissionais de saúde”, explica.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, destacou a importância da imunização.

“Cruzeiro do Sul está recebendo novos lotes da vacina contra a gripe, ou vacina contra a Influenza, que é muito importante porque já vem com uma versão atualizada. O vírus da gripe, que possui várias subdivisões, tem grande capacidade de adaptação ao meio ambiente, sofrendo mutações. Por isso, é necessário que a indústria produtora realize pesquisas anuais para atualizar a vacina.

Essa nova versão já está disponível, é segura, testada e será ofertada a toda a população de Cruzeiro do Sul a partir dos seis meses de idade até os 60 anos, e acima dessa faixa etária em casos específicos, com orientação dos profissionais das Unidades Básicas de Saúde”, ressaltou o secretário.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost