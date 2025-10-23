Secretaria de Saúde de Cruzeiro do Sul recebe 5 mil doses da vacina contra a Influenza

A Secretaria de Saúde de Cruzeiro do Sul recebeu, nesta quinta-feira, 23, da Secretaria de Estado de Saúde, cinco mil

doses de vacina contra a influenza, que serão distribuídas para as Unidades Básicas das zonas urbana e rural, garantindo a continuidade da campanha de imunização no município. O novo lote traz uma versão atualizada da vacina contra o vírus da gripe.

O abastecimento das UBS urbanas começa nesta sexta-feira ,24, enquanto as unidades da zona rural receberão as doses a partir de segunda-feira,27. Na terça-feira, 28, essa etapa da imunização terá início.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações -PNI do município, Thaiana Félix, diz que o objetivo é alcançar além do público alvo.

“A vacina estará disponível para livre demanda, mas lembramos que há grupos prioritários, como idosos, pessoas acamadas, população privada de liberdade e profissionais de saúde”, explica.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, destacou a importância da imunização.

“Cruzeiro do Sul está recebendo novos lotes da vacina contra a gripe, ou vacina contra a Influenza, que é muito importante porque já vem com uma versão atualizada. O vírus da gripe, que possui várias subdivisões, tem grande capacidade de adaptação ao meio ambiente, sofrendo mutações. Por isso, é necessário que a indústria produtora realize pesquisas anuais para atualizar a vacina.

Essa nova versão já está disponível, é segura, testada e será ofertada a toda a população de Cruzeiro do Sul a partir dos seis meses de idade até os 60 anos, e acima dessa faixa etária em casos específicos, com orientação dos profissionais das Unidades Básicas de Saúde”, ressaltou o secretário.