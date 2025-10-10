Secretário anuncia que Governo do Acre vai investir R$ 8 milhões na compra de mudas de café neste ano

Durante o 3º Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre, o secretário de Estado de Agricultura, Luis Tchê, anunciou um investimento de R$ 8 milhões para a compra de mudas de café produzidas por viveiristas acreanos.

O edital será lançado ainda este ano e faz parte das ações do governo estadual para fortalecer a cadeia produtiva do café e valorizar a produção local. De acordo com o secretário, a decisão de adquirir as mudas diretamente de produtores do Acre visa reduzir perdas e garantir mais eficiência na distribuição.

“Vamos lançar o edital e comprar as mudas de café dos nossos viveiristas. Não é que a muda de Rondônia não seja boa, mas quando ela chega lá em Cruzeiro do Sul ou Assis Brasil, a gente perde 30% a 40% das mudas. Por isso, vamos valorizar quem produz aqui”, explicou Tchê.

Além do investimento nas mudas, o secretário destacou outro programa que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Agricultura, o “Plantar Água”, que busca garantir armazenamento e uso eficiente dos recursos hídricos nas propriedades rurais.

“Nós estamos indo nas propriedades dos pequenos produtores, ajudando a armazenar água. Porque se não tiver água, não tem café. Sem água, a produção cai para 20 ou 30 sacas por hectare, mas com água podemos chegar a 100 sacas”, disse.

Tchê também elogiou o trabalho e a dedicação dos produtores acreanos, destacando o papel deles no crescimento da agricultura familiar e na consolidação do café como uma das principais culturas do estado. “O produtor e a produtora são gigantes pela natureza deles. Trabalham com garra, acreditam no que fazem. Eu tenho certeza que a vida vai mudar e vai melhorar, com certeza”, afirmou.