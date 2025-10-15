Secretário de Guerra dos EUA ameaça Rússia: “Poder de fogo” à Ucrânia

O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, prometeu “poder de fogo” à Ucrânia ao contribuir com o fornecimento de armas norte-americanas ao país. Nesta quarta-feira (15/10), na sede da Organização do Tratado Atlântico Norte (Otan), na Bélgica, Hegseth ameaçou “impor custos” à Rússia, caso o país continue com ataques em território ucraniano, e não negocie um acordo de paz.

“O Mark (Rutte, secretário-geral da Otan) mencionou o poder de fogo, é isso que está por vir“, afirmou. “Uma parte disso, é claro, o PURL (Lista de Requisitos Priorizados da Ucrânia) é a iniciativa na qual países europeus, com armas dos EUA, se transformam na Otan para a luta na Ucrânia, para trazer a paz a esse conflito. E, se há alguma coisa do que aprendemos com o presidente Trump, é a aplicação ativa da paz pela força”, destacou.

O posicionamento do secretário de Guerra ocorre em um momento de negociações da Ucrânia e dos EUA no que diz respeito ao fornecimento de míssseis Tomahawk (arma nuclear subsônica de longa dimensão), apesar do armamento não ser citado especificamente. O líder ucraniano, Volodymir Zelensky, afirma que os mísseis forçariam Putin a encerrar a guerra.

Ao lado de Mark Rutte, Hegseth explicou que a aquisição de armas norte-americanas é feita por meio da PURL, que garantiu US$ 2 bilhões de recursos militares para Ucrânia desde que implementado. Ele ainda acrescentou que uma medida será tomada se Putin não se sentar à mesa de negociações.

“Se esta guerra não terminar, se não houver caminho para a paz a curto prazo, os Estados Unidos, juntamente com os nossos aliados, tomarão as medidas necessárias para impor custos à Rússia pela sua agressão contínua. Se tivermos de tomar esta medida, o Departamento de Guerra dos EUA está pronto para fazer a nossa parte de uma forma que só os Estados Unidos podem fazer”, ameaçou.

As divergências sobre questões territoriais e a inviabilidade de negociar com o presidente russo, Vladimir Putin, deixa o cessar-fogo mais distante. Zelensky deixou avisado que, se não houver acordo, autoridades russas vão precisar de um abrigo antiaéreo.