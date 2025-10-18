Secretário de Saúde sofre grave acidente de carro com vereadores e equipe

O Secretário de Saúde de Parecis, Lutero Rosa, e uma comitiva que incluía os vereadores Sérgio Leão de Araújo e Ivan de Paula, o “Malaquias”, além de dois funcionários, sofreram um grave acidente de carro na noite de quinta-feira (16), na saída de Santa Luzia.

O grupo retornava de uma reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) realizada em Porto Velho, quando o veículo, uma caminhonete da Secretaria de Saúde, saiu do asfalto e entrou na estrada de chão. Segundo Lutero Rosa, o acidente pode ter sido causado por um pneu furado, que provocou o capotamento do automóvel.

Todos os ocupantes do veículo sofreram ferimentos. O vereador Sérgio Leão de Araújo, que também preside o Conselho de Saúde, teve a clavícula fraturada, enquanto Ivan de Paula e uma servidora apresentaram cortes na cabeça, sem fraturas aparentes. Lutero Rosa não teve fraturas detectadas no raio-X inicial, mas relatou dores intensas que dificultam sua mobilidade.

O atendimento inicial foi realizado pela equipe de plantão em Santa Luzia. Os casos mais graves, incluindo o do vereador Sérgio, foram encaminhados para o Hospital Regional de Cacoal (Euro), e os demais ocupantes seriam transferidos posteriormente, conforme a avaliação médica.

Em nota, Lutero Rosa agradeceu o suporte recebido e enfatizou a importância da atenção redobrada no trânsito. O Secretário ainda passará por exames de imagem adicionais para descartar possíveis lesões internas.