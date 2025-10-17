17/10/2025
Secretário diz se será possível tarifa zero no transporte do DF

O secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, Zeno Gonçalves, disse que a implantação da tarifa zero demanda aumento de despesa e ampliação da frota, sob pena de colapso do sistema.

Desde março de 2025, o transporte público é gratuito para a população aos domingos e feriados. Em entrevista ao Metrópoles, Zeno Gonçalves afirma que houve acréscimo de 260 mil passageiros no sistema.

A ampliação do programa Vai de Graça para todos os dias da semana resultaria em aumento de passageiros diários. Por isso, segundo o secretário, estão sendo realizados estudos para avaliação do impacto e medidas necessárias para suportar o novo número de usuários.

“Houve acréscimo de demanda 60% de pessoas que andam agora no Vai de Graça. Se eu transferir para todos os dias da semana, tenho que avaliar impacto disso na frota, na infraestrutura, na garagem. Então, assim: falar em universalidade, Vai de Graça em todos os dias, não posso falar isso porque estaria sendo irresponsável. Primeiro porque tem aumento da despesa, segundo porque você precisa ter frota. Se não, você precariza o transporte e entra em colapso o sistema”, afirmou.

