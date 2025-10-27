Secretário do Tesouro dos EUA parabeniza Milei por vitória eleitoral

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, parabenizou o presidente argentino Javier Milei pela vitória de seu partido, “A Liberdade Avança”, nas eleições legislativas desse domingo (26/10). Em mensagem publicada nas redes sociais, Bessent afirmou que o resultado representa “um mandato renovado para a mudança” e reforça a aliança entre Buenos Aires e Washington.

A declaração veio antes da abertura dos mercados financeiros na Argentina, em um gesto simbólico misturando política e economia.

“A Argentina é uma aliada vital na América Latina”, escreveu Bessent, acrescentando que o sucesso eleitoral do governo é um “exemplo claro de que a política de ‘paz por meio da força econômica’ está funcionando”, em referência à estratégia defendida pelo presidente Donald Trump.

Congratulations to President @JMilei on La Libertad Avanza’s very successful midterm election. President Milei has a renewed mandate for change. Argentina is a vital ally in Latin America. These results are a clear example that the Trump Administration policy of Peace through… pic.twitter.com/tjcciFSkxG — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 27, 2025

O secretário norte-americano também projetou continuidade nas reformas econômicas de Milei. Segundo ele, o país “deve seguir avançando em direção a uma maior liberdade econômica”, o que atrairia investimentos e empregos. “Esses avanços trarão prosperidade ao povo argentino”, afirmou.

Milei agradece apoio norte-americano

A publicação foi seguida por uma resposta entusiasmada de Milei, que agradeceu o “apoio inabalável” de Washington e afirmou que a vitória do partido representa “um triunfo do espírito do povo argentino pela liberdade e contra o flagelo socialista”. O líder argentino tem buscado estreitar laços com o republicano, que também celebrou o resultado das urnas, descrevendo-o como “histórico”.

O apoio público de figuras centrais do governo Trump ocorre em um momento de consolidação política de Milei. Após conquistar mais de 40% dos votos, o partido A Liberdade Avança ampliou significativamente a presença no Congresso, garantindo 64 das 127 cadeiras em disputa na Câmara e 13 das 24 no Senado.