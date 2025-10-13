Secretário pastor promove novo roteiro de SP com templo da Universal

O secretário municipal de Turismo, Rui Alves (Republicanos), que também é pastor da Igreja Universal, está promovendo o novo roteiro guiado da capital paulista com a inclusão do Templo de Salomão, sede da denominação religiosa fundada pelo bispo Edir Macedo, como um dos destinos turísticos da cidade, no Brás, região central de São Paulo.

A lista oficial de passeios turísticos do programa Vai de Roteiro é composta por 28 destinos e foi atualizada no fim de setembro pela secretaria. Segundo a pasta, o objetivo do projeto é dar visibilidade aos locais “mais importantes da cidade”. Entre os endereços estão, por exemplo, as avenidas Paulista e Faria Lima, o Edifício Martinelli, o Mercado Municipal, o Triângulo Histórico e o Museu do Ipiranga.

De acordo com a Secretaria de Turismo, a inserção do Templo de Salomão no programa foi estabelecida por lei aprovada no ano passado pela Câmara Municipal. O projeto foi proposto pelo vereador Sansão Pereira (Republicanos), que é bispo da Universal. Nas últimas semanas, o secretário Rui Alves passou a divulgar o roteiro com a sede da igreja em propagandas institucionais.

Templo de Salomão

O Templo de Salomão é a sede mundial da Igreja Universal do Reino de Deus. Localizado no Brás, região central de São Paulo, o santuário foi inaugurado em 2014, inspirado no templo concebido por Salomão em Jerusalém.

Para participar da experiência oferecida pela prefeitura no Templo de Salomão, o interessado deve retirar ingresso on-line via Sympla. Em parceria com o Vai de Roteiro, a entrada na igreja é gratuita. No entanto, “valor promocional de R$ 25” é cobrado para o tour no Jardim Bíblico e a manutenção do espaço.

A descrição informa que se trata de um “passeio temático para compreender as raízes da fé bíblica”. Os ambientes visitados englobam Espaço Egípcio, réplica do Tabernáculo de Moisés, Túnel do Tempo e Memorial de Jerusalém.

Secretário do Turismo é pastor há décadas

Rui Alves é secretário municipal de Turismo desde junho de 2024, na cota do Republicanos, na gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Em 2022, ele foi eleito para o primeiro mandato como deputado estadual.

O próprio site da Prefeitura de São Paulo informa que o secretário atua há 29 anos servindo como pastor em trabalho missionário. Nas redes sociais, Rui Alves mescla postagens sobre sua atuação na gestão com eventos da Igreja Universal.