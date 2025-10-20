20/10/2025
Universo POP
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!

Segredo de chef: expert ensina a forma certa de cozinhar o peixe

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
segredo-de-chef:-expert-ensina-a-forma-certa-de-cozinhar-o-peixe

Cozinhar peixe pode parecer simples — e até rápido —, mas quem já passou do ponto sabe como ele muda de textura em segundos. A carne desmancha, perde sabor e deixa para trás aquela ideia de prato leve e suculento. O desafio está em acertar o tempo e o método sem abrir mão do sabor.

Leia também

Para o chef Ville Della Penna, respeitar a delicadeza do peixe é o primeiro passo. Ele compartilhou técnicas diretas, práticas e eficientes para garantir um preparo impecável, seja na grelha, na panela, no vapor ou até no micro-ondas. O truque está no calor — e em observar o que a carne diz.

Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp

O calor certo faz tudo pelo peixe

Na grelha, a dica é começar com a panela bem quente. “Pode passar o peixe em um pouquinho de amido, que ajuda a dar uma cor dourada bonita e evita que grude na frigideira”, explica Ville. Já no cozimento com líquido, ele alerta: não coloque o peixe no caldo frio. “É importante que o caldo já esteja quente antes de entrar com o peixe, assim ele mantém a firmeza durante o cozimento.”

No vapor, o chef aposta em duas versões: direto na vapozeira ou enrolado em folhas, como bananeira ou papel manteiga. O ponto ideal? Pouco tempo de cocção e olho atento: “Quando a carne mudar de cor, está pronto. Passou disso, perde a textura.”

foto colorida receita peixe assadoFoto ilustrativa receita peixe assado

Micro-ondas com alma italiana

Prato prático e cheio de sabor, o cartoccio é uma técnica clássica italiana de cozimento a vapor dentro de um invólucro. Ville adaptou para o micro-ondas e o resultado surpreende — rápido, suculento e sem louça suja. Confira:

Receita: cartoccio de micro-ondas

Ingredientes:

  • 200g de peixe da sua preferência
  • 6 camarões médios
  • 8 rodelas de abobrinha (espessura média fina)
  • 5 tomates-cereja
  • 4 rodelas de pimentão amarelo
  • Manjericão, sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

  1. Abra duas folhas de papel manteiga sobrepostas.
  2. Monte a base com as rodelas de abobrinha, depois disponha o peixe e os camarões por cima.
  3. Finalize com os tomatinhos, o pimentão e os temperos.
  4. Feche o papel dobrando bem as bordas, formando um pacote (cartoccio) bem vedado.
  5. Leve ao micro-ondas em potência alta por cerca de 5 minutos.
  6. Para saber se está pronto, aperte levemente o cartoccio — se o peixe estiver firme ao toque, está no ponto.
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost