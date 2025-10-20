segredo-de-chef:-expert-ensina-a-forma-certa-de-cozinhar-o-peixe

Cozinhar peixe pode parecer simples — e até rápido —, mas quem já passou do ponto sabe como ele muda de textura em segundos. A carne desmancha, perde sabor e deixa para trás aquela ideia de prato leve e suculento. O desafio está em acertar o tempo e o método sem abrir mão do sabor.
Leia também
-
Receita de peixe assado no forno conquista pela praticidade e sabor
-
Sete receitas práticas com peixe para o domingo de Páscoa
-
Peixe assado com purê de batata: veja passo a passo da receita prática
-
Peixe grelhado com legumes: receita nutritiva para inovar na dieta
Para o chef Ville Della Penna, respeitar a delicadeza do peixe é o primeiro passo. Ele compartilhou técnicas diretas, práticas e eficientes para garantir um preparo impecável, seja na grelha, na panela, no vapor ou até no micro-ondas. O truque está no calor — e em observar o que a carne diz.
Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp
O calor certo faz tudo pelo peixe
Na grelha, a dica é começar com a panela bem quente. “Pode passar o peixe em um pouquinho de amido, que ajuda a dar uma cor dourada bonita e evita que grude na frigideira”, explica Ville. Já no cozimento com líquido, ele alerta: não coloque o peixe no caldo frio. “É importante que o caldo já esteja quente antes de entrar com o peixe, assim ele mantém a firmeza durante o cozimento.”
No vapor, o chef aposta em duas versões: direto na vapozeira ou enrolado em folhas, como bananeira ou papel manteiga. O ponto ideal? Pouco tempo de cocção e olho atento: “Quando a carne mudar de cor, está pronto. Passou disso, perde a textura.”
Foto ilustrativa receita peixe assado
Micro-ondas com alma italiana
Prato prático e cheio de sabor, o cartoccio é uma técnica clássica italiana de cozimento a vapor dentro de um invólucro. Ville adaptou para o micro-ondas e o resultado surpreende — rápido, suculento e sem louça suja. Confira:
Receita: cartoccio de micro-ondas
Ingredientes:
- 200g de peixe da sua preferência
- 6 camarões médios
- 8 rodelas de abobrinha (espessura média fina)
- 5 tomates-cereja
- 4 rodelas de pimentão amarelo
- Manjericão, sal e pimenta a gosto
Modo de preparo:
- Abra duas folhas de papel manteiga sobrepostas.
- Monte a base com as rodelas de abobrinha, depois disponha o peixe e os camarões por cima.
- Finalize com os tomatinhos, o pimentão e os temperos.
- Feche o papel dobrando bem as bordas, formando um pacote (cartoccio) bem vedado.
- Leve ao micro-ondas em potência alta por cerca de 5 minutos.
- Para saber se está pronto, aperte levemente o cartoccio — se o peixe estiver firme ao toque, está no ponto.