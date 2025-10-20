segredo-de-chef:-expert-ensina-a-forma-certa-de-cozinhar-o-peixe

Cozinhar peixe pode parecer simples — e até rápido —, mas quem já passou do ponto sabe como ele muda de textura em segundos. A carne desmancha, perde sabor e deixa para trás aquela ideia de prato leve e suculento. O desafio está em acertar o tempo e o método sem abrir mão do sabor.

Para o chef Ville Della Penna, respeitar a delicadeza do peixe é o primeiro passo. Ele compartilhou técnicas diretas, práticas e eficientes para garantir um preparo impecável, seja na grelha, na panela, no vapor ou até no micro-ondas. O truque está no calor — e em observar o que a carne diz.

O calor certo faz tudo pelo peixe

Na grelha, a dica é começar com a panela bem quente. “Pode passar o peixe em um pouquinho de amido, que ajuda a dar uma cor dourada bonita e evita que grude na frigideira”, explica Ville. Já no cozimento com líquido, ele alerta: não coloque o peixe no caldo frio. “É importante que o caldo já esteja quente antes de entrar com o peixe, assim ele mantém a firmeza durante o cozimento.”

No vapor, o chef aposta em duas versões: direto na vapozeira ou enrolado em folhas, como bananeira ou papel manteiga. O ponto ideal? Pouco tempo de cocção e olho atento: “Quando a carne mudar de cor, está pronto. Passou disso, perde a textura.”

Micro-ondas com alma italiana

Prato prático e cheio de sabor, o cartoccio é uma técnica clássica italiana de cozimento a vapor dentro de um invólucro. Ville adaptou para o micro-ondas e o resultado surpreende — rápido, suculento e sem louça suja. Confira:

Receita: cartoccio de micro-ondas

Ingredientes:

200g de peixe da sua preferência

6 camarões médios

8 rodelas de abobrinha (espessura média fina)

5 tomates-cereja

4 rodelas de pimentão amarelo

Manjericão, sal e pimenta a gosto

Modo de preparo: