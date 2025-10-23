23/10/2025
Segredo do passado de Gerluce abala relação com a filha em “Três Graças”

Nos próximos capítulos de “Três Graças”, a vida de Gerluce (Sophie Charlotte) será marcada por conflitos intensos quando uma parte obscura de seu passado voltar à tona. A personagem esconde da filha, Joélly (Alana Cabral), um trauma que carrega desde a adolescência — ela foi abusada pelo chefe do tráfico da comunidade onde morava, e dessa violência nasceu a menina.

O homem em questão é Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), figura temida que retorna à trama buscando redenção. A revelação está presente na sinopse original da novela escrita por Aguinaldo Silva, entregue à direção da Globo antes da estreia. No material, o autor destaca que Gerluce nunca contou para ninguém sobre o que sofreu — nem mesmo para o pai da criança — e pretende levar o segredo para o túmulo.

Com o passar dos capítulos, a tensão entre mãe e filha cresce. Joélly, agora grávida, também decide esconder quem é o pai de seu bebê, o que gera confrontos diretos com Gerluce. Em uma das cenas mais fortes, a protagonista tenta arrancar a verdade da filha, mas ouve em resposta: “Você nunca me disse quem é o meu… Estamos empatadas!”.

A novela promete explorar o impacto gerado por histórias não contadas e traumas escondidos. A presença de Jorginho Ninja no enredo pode ser o gatilho para que verdades enterradas venham à tona — e mudem o destino de todos os envolvidos. Até porque ele sai da prisão disposto a conseguir o perdão da personagem de Sophie Charlotte.

