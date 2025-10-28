Segunda gestação e Viradouro: Lore Improta comenta planos para os ensaios e maternidade

28/10/2025
Grávida do segundo filho, Lore Improta desembarcou no Rio de Janeiro nesta terça-feira (28/10) para participar do primeiro ensaio da escola de samba Viradouro, da qual é musa. A dançarina e influenciadora, casada com o cantor Léo Santana, vive uma fase especial e falou sobre a gestação em entrevista exclusiva ao repórter Gabriel Rangel, do portal LeoDias.

“A gente está muito feliz. Já estávamos programando. Veio no momento que a gente estava querendo e esperando. Deus sabe de todas as coisas, no momento certo. A gente está muito feliz”, conta a artista, que já é mãe de Liz, de 4 anos.

Questionada sobre a preferência do marido quanto ao sexo do bebê, Lore responde com bom humor: “Ele não vai aguentar três mulheres em casa, não, gente. Ele está desesperado (risos)”.

Sobre os desejos da filha, a influenciadora conta que Liz pede tanto uma irmãzinha quanto um irmãozinho: “Acho que ela pede os dois. Ela pede irmã, pede irmão, mas o que Deus mandar para a gente, a gente estará muito feliz. Léo quer um menininho, acho que é um desejo dele mesmo, de ter um menininho para formar um casalzinho”, fala.

“Mas, com certeza, se vier uma menina, ele vai ficar tão feliz quanto. Acho que neném é bênção, filho é bênção na nossa vida. A gente queria um filho ou uma filha, um neném. Então, o que vier, a gente vai amar do mesmo jeito. A gente fica muito feliz!”, completa a famosa.

Animada com o momento, Lore também revela que pretende organizar o tradicional chá revelação: “Tem que ter o chá revelação, mas a gente ainda está esperando para saber o sexo”, destaca.

Mesmo no início da gravidez, a musa não quis ficar longe do samba: “Já começaram os ensaios da Viradouro, mas estou voltando hoje, aos poucos. Ainda não posso sambar tanto, porque estou no iniciozinho da gravidez, para não sambar demais. Estou entrando na décima semana”, conclui.

