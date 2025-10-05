05/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Segunda noite da ExpoFronteira tem rodeio, show, e-games e comércio local; GALERIA DE FOTOS

Feira reúne produtores, empreendedores e público da tríplice fronteira em programação diversificada e transmissão ao vivo

A ExpoFronteira 2025 segue movimentando Assis Brasil neste sábado (4), com destaque para as disputas de rodeio que abriram a programação, seguidas por atrações culturais, tecnológicas e econômicas, além da atração principal, o show do cantor Vitinho Imperador. O evento contou com transmissão ao vivo do ContilNet e da Orna Audiovisual, reunindo público do Brasil, Peru e Bolívia.

A noite também teve o campeonato internacional de Free Fire promovido pela Six Eight e o sucesso das barraquinhas de bebidas, como o “Barraco do Nero” e a de Ray, que comemoraram boas vendas. Produtores da CooCafé divulgaram o café acreano e o prefeito Jerry Correia destacou a feira como vitrine do desenvolvimento regional.

Confira a galeria de fotos da segunda noite da ExpoFronteira 2025:

 

