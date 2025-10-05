Segunda noite da ExpoFronteira tem rodeio, show, e-games e comércio local; GALERIA DE FOTOS

A ExpoFronteira 2025 segue movimentando Assis Brasil neste sábado (4), com destaque para as disputas de rodeio que abriram a programação, seguidas por atrações culturais, tecnológicas e econômicas, além da atração principal, o show do cantor Vitinho Imperador. O evento contou com transmissão ao vivo do ContilNet e da Orna Audiovisual, reunindo público do Brasil, Peru e Bolívia.

A noite também teve o campeonato internacional de Free Fire promovido pela Six Eight e o sucesso das barraquinhas de bebidas, como o “Barraco do Nero” e a de Ray, que comemoraram boas vendas. Produtores da CooCafé divulgaram o café acreano e o prefeito Jerry Correia destacou a feira como vitrine do desenvolvimento regional.

Confira a galeria de fotos da segunda noite da ExpoFronteira 2025: