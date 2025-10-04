Segundo dia do Festival da Macaxeira reúne atrações culturais, concursos e diversão em Rio Branco

O sábado (4) do Festival da Macaxeira, no Horto Florestal, reuniu grande público para aproveitar a programação sem chuva, permitindo que famílias e visitantes curtissem plenamente as atrações do evento.

Entre os destaques do dia estiveram os concursos da maior macaxeira e do Miss Universe – etapa Rio Branco. José Ferreira dos Santos se consagrou bicampeão do concurso da maior macaxeira, com uma raiz de 11,16 kg e 3,04 metros, levando R$5 mil. José Severino de Oliveira e Damiana Souza ficaram em segundo e terceiro lugares, com premiações de R$3 mil e R$2 mil, respectivamente.

No concurso Miss Universe, Andressa Jamylle conquistou o título da etapa Rio Branco, com Débora Brilhante em segundo lugar e Maria Eduarda em terceiro. Após a vitória, Andressa falou sobre sua preparação: “Hoje fui ao salão, me preparei, me cuidei e ultimamente tenho me cuidado bastante esteticamente, cuidando mais do meu sorriso, meu corpo, treinando bastante e me alimentando bem. Isso tem me ajudado bastante a ser um propósito de vida”.

O público infantil também teve momentos de diversão com a capivara laranja gigante e o dinossauro roxo, que circularam pelo espaço tirando fotos e interagindo com as crianças.

Durante o evento, o secretário de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco, Ailton Oliveira, anunciou que o Horto Florestal será um dos palcos das festividades natalinas da capital, reforçando a consolidação do espaço como ponto permanente de cultura e lazer.

O festival segue com atrações culturais, feiras de produtos locais e atividades voltadas ao agronegócio, mantendo o Horto Florestal como espaço de integração entre campo e cidade em Rio Branco.

Confira abaixo imagens do segundo dia de evento: