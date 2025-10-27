Segurança de adega suspeito de matar empresário com soco é preso em SP

O segurança David Ferreira, de 45 anos, foi preso nesta segunda-feira (27/10), em Arujá, na região metropolitana de São Paulo. Ele agrediu o empresário Paulo Vinícius dos Santos, de 35, com um soco no rosto em frente a uma adega, na última segunda-feira (20/10), e o abandonou inconsciente na rua. A vítima morreu quatro dias depois.

A prisão foi confirmada pelo advogado Rodrigo Cesar Trigo, que representa o segurança. Segundo o defensor, David se apresentou na Delegacia de Arujá. Ele será encaminhado ao 1° DP de Guarulhos para cumprimento de mandado de prisão temporária.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a prisão está relacionada à ìnvestigação sobre a morte do empresário. “As diligências seguem em andamento para o total esclarecimento dos fatos”, disse a pasta.

Morte de empresário

O empresário Paulo Vinicius dos Santos, de 35 anos, morreu nessa sexta-feira (24/10), quatro dias após ser agredido pelo segurança David Ferreira, na madrugada de segunda (20/10).

David Ferreira, na madrugada de segunda (20/10). Câmeras de segurança registraram o momento em que David dá um soco no rosto do rapaz, que cai desacordado em frente ao estabelecimento.

em frente ao estabelecimento. Com a ajuda de uma outra pessoa, o segurança carrega o corpo da vítima até uma garagem lateral , às 2h45. No local, Paulo Vinicius fica deitado por cerca de duas horas.

, às 2h45. No local, Paulo Vinicius fica deitado por cerca de duas horas. Por volta das 4h, o homem rasteja de volta até a calçada e é notado por uma testemunha, que aciona o socorro médico. A ambulância do Corpo de Bombeiros chega às 4h27. Paulo Vinicius teve o óbito constatado no Hospital Salvalus, em decorrência de uma hemorragia no crânio.

Veja a agressão: