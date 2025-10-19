Segurança de hospital é preso por importunação sexual contra paciente

Um segurança de hospital em Sorocaba, no interior de São Paulo, foi preso por suspeita de importunação sexual contra uma paciente. O caso ocorreu na Unidade Pré-Hospitalar (UPH) da Zona Oeste.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem, de 41 anos, foi detido em flagrante por guardas civis municipais na madrugada do dia 13 de outubro.

Contratado por meio de uma empresa terceirizada, o funcionário foi afastado da função no hospital após a denúncia. O crime é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade.

Importunação sexual

Prevista no Código Penal, a importação sexual é definida como a prática de ato libidinoso sem o consentimento da vítima, com o objetivo de satisfazer o próprio desejo sexual ou o de terceiros. A lei de 2018 prevê pena de um a cinco anos de reclusão.