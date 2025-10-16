Segurança reforçada: celulares são proibidos perto da casa de Virginia

16/10/2025
Universo POP
Escrito por Metrópoles
seguranca-reforcada:-celulares-sao-proibidos-perto-da-casa-de-virginia

Quem passa pelas ruas tranquilas do condomínio de luxo em Goiânia onde mora Virginia Fonseca, pode se surpreender com o nível de vigilância nas redondezas da casa da influenciadora. Segundo fontes da coluna Fábia Oliveira, quem entra no local é logo advertido na portaria: é proibido usar o celular.

Como assim, Fábia? Nós vamos explicar! Recentemente, um prestador de serviços foi ao condomínio para atender um cliente e acabou recebendo uma orientação inesperada: a proibição do uso do celular nas proximidades da residência de Virginia.

Sem entender o motivo, o trabalhador teria respondido que “nem sabia quem era essa moça” e que só queria “fazer o serviço e ir embora”.

De acordo com uma fonte ouvida pela coluna, o episódio não é isolado. Os seguranças costumam avisar todo mundo que entra para trabalhar na área que não pode mexer no telefone perto da casa dela.

O condomínio, que abriga empresários e celebridades, é conhecido pelas medidas rigorosas de segurança, mas o controle nas imediações da casa da influenciadora parece ir além do comum. Exagero ou zelo com a privacidade?

Bom, o fato é que a rotina de Virginia Fonseca movimenta até quem passa do lado de fora de casa, mesmo que as pessoas não estejam nem aí para a famosa.

