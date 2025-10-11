seis-pessoas-morrem-e-mais-18-ficam-feridas-em-tiroteios-nos-eua

Seis pessoas morreram e mais 18 ficaram feridas após três tiroteios serem registrados entre a noite dessa sexta-feira (10/10) e este sábado (11/10) no Mississippi, nos Estados Unidos. O mais fatal ocorreu na cidade de Leland, no qual quatro pessoas morreram.

Em Leland, segundo o prefeito em entrevista à imprensa local, 16 ficaram feridos, sendo que quatro precisaram ser levados à capital do Mississipi, Jackson, devido ao grave estado de saúde.

Segundo o The Guardian, o ataque ocorreu após um jogo de futebol do time da escola local.

Nenhum suspeito foi identificado ou preso. O escritório de investigação de Mississippi abriu um inquérito para apurar o ocorrido.

Outros tiroteios

Cerca de 320 quilômetros ao sudeste, em Heidelberg, ainda no Mississippi, outro tiroteio deixou duas pessoas mortas. Horas antes, também em uma cidade próxima, outra ocorrência com arma de fogo deixou dois feridos.

No último caso, registrado no condado de Sharkey, duas pessoas foram presas.