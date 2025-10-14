Seis seleções confirmam classificação para a Copa do Mundo; veja quais

Mais seis seleções garantiram vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (14/10). Na última rodada da fase de grupos das Eliminatórias Africanas, África do Sul, Senegal e Costa do Marfim se classificaram para o mundial. Além destas equipes, Inglaterra, Catar e Arábia Saudita também carimbaram as suas vagas na competição.

A África do Sul garantiu a sua vaga após vencer Ruanda por 3 x 0 e assegurar a primeira colocação de seu grupo. Esta será apenas a quarta vez que a seleção irá disputar o mundial, a primeira desde 2010, quando sediou o torneio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gianni Infantino – FIFA President (@gianni_infantino)

Leia também

Senegal, que venceu Mauritânia por 4 x 0, também se classificou, essa será a sua terceira participação seguida. Enquanto isso, a Costa do Marfim, que assegurou a sua vaga após ganhar do Quênia por 3 x 0, participará da Copa do Mundo pela primeira vez desde 2014.

Além deles, Egito, Cabo Verde, Marrocos, Argélia, Tunísia e Gana também garantiram vaga direta para o mundial após o fim da fase de grupos das Eliminatórias da África.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Eddie Keogh – The FA/The FA via Getty Images 2 de 3

Mohamed Farag/Getty Images 3 de 3

Reprodução/ Instagram @fsfofficielle

Na Ásia, mais duas seleções se classificaram. Nesta terça-feira (14/10), o Catar ganhou dos Emirados Árabes Unidos por 2 x 1 e garantiu a sua segunda participação em Copas do Mundo, a primeira pelas Eliminatórias. Além disso, a Arábia Saudita garantiu pela sétima vez uma vaga no Mundial após empate em 0 x 0 com o Iraque.

Por fim, a Inglaterra se tornou a primeira seleção da Europa a se classificar para a o mundial. O time inglês goleou a Letônia por 5 x 0 e não pode ser mais alcançado em seu grupo. Portugal também poderia ter garantido a sua vaga, porém, sofreu empate aos 46 minutos e postergou a classificação.

Confira as seleções que já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2026: