Seis seleções confirmam classificação para a Copa do Mundo; veja quais

Mais seis seleções garantiram vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (14/10). Na última rodada da fase de grupos das Eliminatórias Africanas, África do Sul, Senegal e Costa do Marfim se classificaram para o mundial. Além destas equipes, Inglaterra, Catar e Arábia Saudita também carimbaram as suas vagas na competição.
A África do Sul garantiu a sua vaga após vencer Ruanda por 3 x 0 e assegurar a primeira colocação de seu grupo. Esta será apenas a quarta vez que a seleção irá disputar o mundial, a primeira desde 2010, quando sediou o torneio.
Senegal, que venceu Mauritânia por 4 x 0, também se classificou, essa será a sua terceira participação seguida. Enquanto isso, a Costa do Marfim, que assegurou a sua vaga após ganhar do Quênia por 3 x 0, participará da Copa do Mundo pela primeira vez desde 2014.
Além deles, Egito, Cabo Verde, Marrocos, Argélia, Tunísia e Gana também garantiram vaga direta para o mundial após o fim da fase de grupos das Eliminatórias da África.
Na Ásia, mais duas seleções se classificaram. Nesta terça-feira (14/10), o Catar ganhou dos Emirados Árabes Unidos por 2 x 1 e garantiu a sua segunda participação em Copas do Mundo, a primeira pelas Eliminatórias. Além disso, a Arábia Saudita garantiu pela sétima vez uma vaga no Mundial após empate em 0 x 0 com o Iraque.
Por fim, a Inglaterra se tornou a primeira seleção da Europa a se classificar para a o mundial. O time inglês goleou a Letônia por 5 x 0 e não pode ser mais alcançado em seu grupo. Portugal também poderia ter garantido a sua vaga, porém, sofreu empate aos 46 minutos e postergou a classificação.
Confira as seleções que já estão classificadas para a Copa do Mundo de 2026:
- Canadá (País-sede)
- México (País-sede)
- Estados Unidos (País-sede)
- Japão
- Nova Zelândia
- Irã
- Argentina
- Uzbequistão
- Coréia do Sul
- Jordânia
- Austrália
- Brasil
- Equador
- Uruguai
- Colômbia
- Paraguai
- Marrocos
- Tunísia
- Egito
- Argélia
- Gana
- Cabo Verde
- África do Sul
- Catar
- Inglaterra
- Arábia Saudita
- Costa do Marfim
- Senegal