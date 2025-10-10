10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Seleção Brasileira aplica 5 a 0 na Coreia do Sul com show de Vini Jr, Rodrygo e Estêvão

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
selecao-brasileira-aplica-5-a-0-na-coreia-do-sul-com-show-de-vini-jr,-rodrygo-e-estevao

A Seleção Brasileira não tomou conhecimento da Coreia do Sul e venceu por 5 a 0, na manhã desta sexta-feira (10/10), em Seul, no primeiro amistoso da nova fase de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Os gols foram marcados por Vini Jr., Rodrygo (duas vezes) e Estêvão (também duas vezes).

O jogo

Com postura ofensiva, o Brasil impôs ritmo alto desde o apito inicial, sufocando a saída de bola coreana. Mesmo diante da linha de cinco defensores dos donos da casa, a equipe encontrou alternativas. Depois de tentativas de Rodrygo e Vini Jr. de fora da área, o placar foi aberto aos 12 minutos, em contra-ataque rápido, Bruno Guimarães achou Estêvão, que finalizou com categoria para fazer 1 a 0.

Veja as fotos

FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Vini Jr anota gol na vitória da Seleção Brasileira sobre a Coreia do SulFOTO: @rafaelribeirorio / CBF
FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Vini Jr anota gol na vitória da Seleção Brasileira sobre a Coreia do SulFOTO: @rafaelribeirorio / CBF
FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Rodrygo marca duas dois gols na vitória da Seleção BrasileiraFOTO: @rafaelribeirorio / CBF
FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Seleção Brasileira aplica 5 a 0 na Coreia do Sul com show de Vini Jr, Rodrygo e EstêvãoFOTO: @rafaelribeirorio / CBF

Leia Também

Casemiro até ampliou pouco depois, aproveitando cobrança de falta de Estêvão, mas o lance foi anulado por impedimento. O Brasil manteve o domínio e seguiu empilhando chances. Aos 40, veio o golaço: Vini Jr. construiu pela esquerda, Rodrygo fez o corta-luz e recebeu de volta após passe de Casemiro para bater colocado e ampliar a vantagem.

Vini Jr. e Rodrygo comandam o baile

No segundo tempo, o ritmo seguiu intenso. Logo no início, Estêvão aproveitou erro de Kim Min-Jae na saída de bola e marcou o terceiro. Dois minutos depois, Casemiro recuperou a posse e acionou Vini Jr., que, com um toque preciso, deixou Rodrygo livre para fazer o quarto.

Com o jogo controlado, Carlo Ancelotti promoveu mudanças, dando espaço a Paquetá e Matheus Cunha. E foram justamente eles que participaram do quinto gol: Paquetá recuperou no meio, Cunha lançou Vini Jr., que dançou sobre o marcador e fechou o placar com estilo.

Próximos jogos do Brasil

Japão – 14/10, às 7h30 (horário de Brasília) – Amistoso

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost