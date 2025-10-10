Seleção Brasileira aplica 5 a 0 na Coreia do Sul com show de Vini Jr, Rodrygo e Estêvão

A Seleção Brasileira não tomou conhecimento da Coreia do Sul e venceu por 5 a 0, na manhã desta sexta-feira (10/10), em Seul, no primeiro amistoso da nova fase de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Os gols foram marcados por Vini Jr., Rodrygo (duas vezes) e Estêvão (também duas vezes).
O jogo
Com postura ofensiva, o Brasil impôs ritmo alto desde o apito inicial, sufocando a saída de bola coreana. Mesmo diante da linha de cinco defensores dos donos da casa, a equipe encontrou alternativas. Depois de tentativas de Rodrygo e Vini Jr. de fora da área, o placar foi aberto aos 12 minutos, em contra-ataque rápido, Bruno Guimarães achou Estêvão, que finalizou com categoria para fazer 1 a 0.
Casemiro até ampliou pouco depois, aproveitando cobrança de falta de Estêvão, mas o lance foi anulado por impedimento. O Brasil manteve o domínio e seguiu empilhando chances. Aos 40, veio o golaço: Vini Jr. construiu pela esquerda, Rodrygo fez o corta-luz e recebeu de volta após passe de Casemiro para bater colocado e ampliar a vantagem.
Vini Jr. e Rodrygo comandam o baile
No segundo tempo, o ritmo seguiu intenso. Logo no início, Estêvão aproveitou erro de Kim Min-Jae na saída de bola e marcou o terceiro. Dois minutos depois, Casemiro recuperou a posse e acionou Vini Jr., que, com um toque preciso, deixou Rodrygo livre para fazer o quarto.
Com o jogo controlado, Carlo Ancelotti promoveu mudanças, dando espaço a Paquetá e Matheus Cunha. E foram justamente eles que participaram do quinto gol: Paquetá recuperou no meio, Cunha lançou Vini Jr., que dançou sobre o marcador e fechou o placar com estilo.
Próximos jogos do Brasil
Japão – 14/10, às 7h30 (horário de Brasília) – Amistoso
