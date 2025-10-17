Seleção Brasileira cai uma posição no ranking da FIFA

A seleção brasileira caiu uma posição no ranking da FIFA, divulgado pela entidade máxima do futebol nesta sexta-feira (17/10). O time de Carlo Ancelotti ocupa a sétima posição.

Após a goleada de 5 a 0 diante da Coreia do Sul e a primeira derrota na história do Brasil contra o Japão por 3 a 2, a seleção foi ultrapassado pela Holanda, de Memphis Depay, na última Data FIFA.

Desde agosto de 2016, quando ocupava a nona posição na lista, esta é a pior colocação do Brasil no ranking da FIFA.

Na liderança aparece a seleção da Espanha, seguida da Argentina, que ultrapassou a Franca e ocupa a segunda posição. A próxima atualização acontece depois da Data FIFA de novembro, entre 10 e 18.

Vale destacar que as nove primeiras seleções do ranking garantirão as cabeças de chave no grupos da Copa do Mundo. Isto é importante pois pode garantir confrontos mais tranquilos na primeira fase da Copa do Mundo. Além das nove seleções, EUA, México e Canadá também serão cabeças de chave por serem os países-sede do torneio.

Ranking da FIFA

Espanha – 1880.76 Argentina – 1872.43 França – 1862.71 Inglaterra – 1824.3 Portugal – 1778 Holanda – 1759.96 Brasil – 1758.85 Bélgica – 1740.01 Itália – 1717.15 Alemanha – 1713.3