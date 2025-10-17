17/10/2025
Seleção Brasileira cai uma posição no ranking da FIFA

Escrito por Portal Leo Dias
A seleção brasileira caiu uma posição no ranking da FIFA, divulgado pela entidade máxima do futebol nesta sexta-feira (17/10). O time de Carlo Ancelotti ocupa a sétima posição.

Após a goleada de 5 a 0 diante da Coreia do Sul e a primeira derrota na história do Brasil contra o Japão por 3 a 2, a seleção foi ultrapassado pela Holanda, de Memphis Depay, na última Data FIFA.

Veja as fotos

FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Vini Jr anota gol na vitória da Seleção Brasileira sobre a Coreia do SulFOTO: @rafaelribeirorio / CBF
FOTO: @rafaelribeirorio / CBF
Rodrygo marca duas dois gols na vitória da Seleção BrasileiraFOTO: @rafaelribeirorio / CBF
FOTO: @RAFAELRIBEIRORIO I CBF
“45 minutos podem custar um sonho de infância”, declarou Casemiro após a derrota do BrasilFOTO: @RAFAELRIBEIRORIO I CBF
Rafael Ribeiro/CBF
O Brasil venceu a Coreia do Sul por 5 a 0.Rafael Ribeiro/CBF
Rafael Ribeiro/CBF
Carlo Ancelotti em treinamento do Brasil antes de duelo contra os japoneses.Rafael Ribeiro/CBF

Desde agosto de 2016, quando ocupava a nona posição na lista, esta é a pior colocação do Brasil no ranking da FIFA.

Na liderança aparece a seleção da Espanha, seguida da Argentina, que ultrapassou a Franca e ocupa a segunda posição. A próxima atualização acontece depois da Data FIFA de novembro, entre 10 e 18.

Vale destacar que as nove primeiras seleções do ranking garantirão as cabeças de chave no grupos da Copa do Mundo. Isto é importante pois pode garantir confrontos mais tranquilos na primeira fase da Copa do Mundo. Além das nove seleções, EUA, México e Canadá também serão cabeças de chave por serem os países-sede do torneio.

Ranking da FIFA

  1. Espanha – 1880.76
  2. Argentina – 1872.43
  3. França – 1862.71
  4. Inglaterra – 1824.3
  5. Portugal – 1778
  6. Holanda – 1759.96
  7. Brasil – 1758.85
  8. Bélgica – 1740.01
  9. Itália – 1717.15
  10. Alemanha – 1713.3

