Seleção Brasileira cai uma posição no ranking da FIFA

A seleção brasileira caiu uma posição no ranking da FIFA, divulgado pela entidade máxima do futebol nesta sexta-feira (17/10). O time de Carlo Ancelotti ocupa a sétima posição.
Após a goleada de 5 a 0 diante da Coreia do Sul e a primeira derrota na história do Brasil contra o Japão por 3 a 2, a seleção foi ultrapassado pela Holanda, de Memphis Depay, na última Data FIFA.
Desde agosto de 2016, quando ocupava a nona posição na lista, esta é a pior colocação do Brasil no ranking da FIFA.
Na liderança aparece a seleção da Espanha, seguida da Argentina, que ultrapassou a Franca e ocupa a segunda posição. A próxima atualização acontece depois da Data FIFA de novembro, entre 10 e 18.
Vale destacar que as nove primeiras seleções do ranking garantirão as cabeças de chave no grupos da Copa do Mundo. Isto é importante pois pode garantir confrontos mais tranquilos na primeira fase da Copa do Mundo. Além das nove seleções, EUA, México e Canadá também serão cabeças de chave por serem os países-sede do torneio.
Ranking da FIFA
- Espanha – 1880.76
- Argentina – 1872.43
- França – 1862.71
- Inglaterra – 1824.3
- Portugal – 1778
- Holanda – 1759.96
- Brasil – 1758.85
- Bélgica – 1740.01
- Itália – 1717.15
- Alemanha – 1713.3