Seleção Brasileira: confira convocados para Copa do Mundo Sub-17

A Seleção Brasileira disputa entre os dias 3 e 27 de novembro a Copa do Mundo Sub-17, que terá o Catar como sede do torneio. Nesta terça-feira (14/10), o técnico Carlos Eduardo Patetuci convocou os 21 atletas que representarão o time nacional no mundial.

Confira a convocação:

GOLEIROS

João Pedro – Santos

Arthur Nascimento – Bahia

Lucas Andrade – Vasco da Gama

DEFENSORES

Angelo Henrique – São Paulo

Arthur Ryan – Fluminense

Derick Araújo – Palmeiras

Luis Eduardo – Grêmio

Luccas Ramon – Palmeiras

Vitor Hugo – Cruzeiro

Vitor Fernandes – Atlético-MG

MEIO-CAMPISTAS

Zé Lucas – Sport

Luis Felipe – Palmeiras

Felipe Morais – Cruzeiro

Tiago Augusto – Grêmio

Vinicius Rocha – Santos

ATACANTES

Ruan Pablo – Bahia

Pietro Tavares – Cruzeiro

Dell – Bahia

Andrey Fernades – Vasco da Gama

Kayke Santos – Athletico

Gabriel Mec – Grêmio

O Brasil está no Grupo H que conta com Honduras, Indonésia e Zâmbia. A Amarelinha estreia no dia 4 de novembro, quando enfrenta os hondurenhos em jogo que acontece às 9h30 (horário de Brasília).

Antes da disputa, a Seleção Brasileira enfrentou a Costa Rica em duas oportunidades em Santa Catarina. As partidas contaram com transmissão do Metrópoles, pelo canal do YouTube. Os confrontos foram a última etapa de preparação para a disputa da Copa do Mundo Sub-17.

As duas melhores equipes de cada chave se classificam. Enquanto isso, os oito melhores times que ficarem com a terceira posição também se classificam para o mata-mata da competição.