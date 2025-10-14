14/10/2025
Seleção Brasileira: confira convocados para Copa do Mundo Sub-17

A Seleção Brasileira disputa entre os dias 3 e 27 de novembro a Copa do Mundo Sub-17, que terá o Catar como sede do torneio. Nesta terça-feira (14/10), o técnico Carlos Eduardo Patetuci convocou os 21 atletas que representarão o time nacional no mundial.

Confira a convocação:

GOLEIROS

  • João Pedro – Santos
  • Arthur Nascimento – Bahia
  • Lucas Andrade – Vasco da Gama

DEFENSORES

  • Angelo Henrique – São Paulo
  • Arthur Ryan – Fluminense
  • Derick Araújo – Palmeiras
  • Luis Eduardo – Grêmio
  • Luccas Ramon – Palmeiras
  • Vitor Hugo – Cruzeiro
  • Vitor Fernandes – Atlético-MG

MEIO-CAMPISTAS

  • Zé Lucas – Sport
  • Luis Felipe – Palmeiras
  • Felipe Morais – Cruzeiro
  • Tiago Augusto – Grêmio
  • Vinicius Rocha – Santos

ATACANTES

  • Ruan Pablo – Bahia
  • Pietro Tavares – Cruzeiro
  • Dell – Bahia
  • Andrey Fernades – Vasco da Gama
  • Kayke Santos – Athletico
  • Gabriel Mec – Grêmio

O Brasil está no Grupo H que conta com Honduras, Indonésia e Zâmbia. A Amarelinha estreia no dia 4 de novembro, quando enfrenta os hondurenhos em jogo que acontece às 9h30 (horário de Brasília).

Antes da disputa, a Seleção Brasileira enfrentou a Costa Rica em duas oportunidades em Santa Catarina. As partidas contaram com transmissão do Metrópoles, pelo canal do YouTube. Os confrontos foram a última etapa de preparação para a disputa da Copa do Mundo Sub-17.

As duas melhores equipes de cada chave se classificam. Enquanto isso, os oito melhores times que ficarem com a terceira posição também se classificam para o mata-mata da competição.

