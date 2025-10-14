Seleção Brasileira: confira convocados para Copa do Mundo Sub-17

A Seleção Brasileira disputa entre os dias 3 e 27 de novembro a Copa do Mundo Sub-17, que terá o Catar como sede do torneio. Nesta terça-feira (14/10), o técnico Carlos Eduardo Patetuci convocou os 21 atletas que representarão o time nacional no mundial.
Confira a convocação:
GOLEIROS
- João Pedro – Santos
- Arthur Nascimento – Bahia
- Lucas Andrade – Vasco da Gama
DEFENSORES
- Angelo Henrique – São Paulo
- Arthur Ryan – Fluminense
- Derick Araújo – Palmeiras
- Luis Eduardo – Grêmio
- Luccas Ramon – Palmeiras
- Vitor Hugo – Cruzeiro
- Vitor Fernandes – Atlético-MG
MEIO-CAMPISTAS
- Zé Lucas – Sport
- Luis Felipe – Palmeiras
- Felipe Morais – Cruzeiro
- Tiago Augusto – Grêmio
- Vinicius Rocha – Santos
ATACANTES
- Ruan Pablo – Bahia
- Pietro Tavares – Cruzeiro
- Dell – Bahia
- Andrey Fernades – Vasco da Gama
- Kayke Santos – Athletico
- Gabriel Mec – Grêmio
O Brasil está no Grupo H que conta com Honduras, Indonésia e Zâmbia. A Amarelinha estreia no dia 4 de novembro, quando enfrenta os hondurenhos em jogo que acontece às 9h30 (horário de Brasília).
Antes da disputa, a Seleção Brasileira enfrentou a Costa Rica em duas oportunidades em Santa Catarina. As partidas contaram com transmissão do Metrópoles, pelo canal do YouTube. Os confrontos foram a última etapa de preparação para a disputa da Copa do Mundo Sub-17.
As duas melhores equipes de cada chave se classificam. Enquanto isso, os oito melhores times que ficarem com a terceira posição também se classificam para o mata-mata da competição.