Seleção Brasileira encara a Coreia do Sul. Acompanhe ao vivo

selecao-brasileira-encara-a-coreia-do-sul.-acompanhe-ao-vivo

A Seleção Brasileira enfrenta, nesta sexta-feira (10/10), às 8h (de Brasília), a Coreia do Sul, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Estádio da Copa do Mundo, em Seul, capital do país adversário.

Acompanhe ao vivo

Matéria em atualização.

4 imagensVini Jr. com a Seleção Brasileira.Éder Militão com a Seleção Brasileira.Rodrygo e Vini Jr.Fechar modal.1 de 4

Paulo Henrique, do Vasco, com a Seleção Brasileira.

Rafael Ribeiro/ CBF2 de 4

Vini Jr. com a Seleção Brasileira.

Rafael Ribeiro/ CBF3 de 4

Éder Militão com a Seleção Brasileira.

Rafael Ribeiro/CBF4 de 4

Rodrygo e Vini Jr.

Rafael Ribeiro / CBF

Confira a escalação do Brasil:

TIME ESCALADO! 🫵

Em português ou em coreano, o recado é o mesmo: ISSO É BRASIL! 🇧🇷🔥

Tudo pronto pra encarar a Coreia do Sul, às 8h (horário de Brasília). pic.twitter.com/4f6oEWVHg2

— brasil (@CBF_Futebol) October 10, 2025

Confira a escalação da Coreia do Sul:

한계를 넘어 하나된 𝐑𝐞𝐝𝐬✨
10월 A매치 브라질전에 출전하는 🇰🇷축구국가대표팀의 선발명단을 공개합니다!

✔하나은행 초청 대한민국 축구국가대표팀 친선경기
🇰🇷v🇧🇷#브라질 10.10(금) 20:00
🏟서울월드컵경기장
📺TV조선, 쿠팡플레이, tvN#대한민국 #축구국가대표팀 #친선경기 pic.twitter.com/luK5mWfTpx

— theKFA (@theKFA) October 10, 2025

O próximo compromisso da Seleção Brasileira será contra o Japão, no dia 14 de outubro, uma terça-feira. Os times duelam no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, às 7h30 (de Brasília).

