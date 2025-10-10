Seleção Brasileira encara a Coreia do Sul. Acompanhe ao vivo

A Seleção Brasileira enfrenta, nesta sexta-feira (10/10), às 8h (de Brasília), a Coreia do Sul, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Estádio da Copa do Mundo, em Seul, capital do país adversário.

Confira a escalação do Brasil:

TIME ESCALADO! Em português ou em coreano, o recado é o mesmo: ISSO É BRASIL! Tudo pronto pra encarar a Coreia do Sul, às 8h (horário de Brasília). pic.twitter.com/4f6oEWVHg2 — brasil (@CBF_Futebol) October 10, 2025

Confira a escalação da Coreia do Sul:

한계를 넘어 하나된 𝐑𝐞𝐝𝐬

10월 A매치 브라질전에 출전하는 축구국가대표팀의 선발명단을 공개합니다! 하나은행 초청 대한민국 축구국가대표팀 친선경기

v #브라질 10.10(금) 20:00

서울월드컵경기장

TV조선, 쿠팡플레이, tvN#대한민국 #축구국가대표팀 #친선경기 pic.twitter.com/luK5mWfTpx — theKFA (@theKFA) October 10, 2025

O próximo compromisso da Seleção Brasileira será contra o Japão, no dia 14 de outubro, uma terça-feira. Os times duelam no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, às 7h30 (de Brasília).