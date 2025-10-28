Seleção Brasileira encara Itália em seu segundo amistoso na Europa

Após vitória contra a Inglaterra, a Seleção Brasileira feminina agora enfrenta a Itália, na casa das adversárias, pelo segundo amistoso na Europa desta Data Fifa. O confronto acontece nesta terça-feira (28/10), às 13h15 (horário de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma.
As equipes voltam a se enfrentar após mais de dois anos. A última vez que os times se encararam foi em outubro de 2022, em Génova, cidade italiana. Na ocasião, vitória do Brasil por 1 x 0, com gol de Adriana.
A Seleção Brasileira nunca perdeu para a Itália. Ao todo, as equipes duelaram sete vezes, com vitória da Amarelinha em todas as partidas.
Confira o histórico entre Brasil x Itália:
Brasil 2 x 0 Itália – Copa do Mundo Feminina 1999
Brasil 2 x 1 Itália – Amistoso em 2008
Brasil 5 x 1 Itália – Torneio Amistoso em 2011
Brasil 3 x 1 Itália – Amistoso em 2016
Brasil 5 x 3 Itália – Amistoso em 2016
Itália 0 x 1 Brasil – Copa do Mundo Feminina 2019
Itália 0 x 1 Brasil – Amistoso em 2022