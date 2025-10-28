Seleção Brasileira enfrenta Itália em amistoso nesta terça-feira, na Europa

Após vencer a Inglaterra, a Seleção Brasileira feminina volta a campo nesta terça-feira (28/10) para encarar a Itália, em seu segundo amistoso na Europa durante esta Data Fifa. A partida será disputada às 13h15 (horário de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma, na Itália.
O duelo marca o reencontro entre as seleções após mais de dois anos. O último confronto aconteceu em outubro de 2022, em Génova, e terminou com vitória brasileira por 1 a 0, com gol de Adriana.
Retrospecto favorável
A Seleção Brasileira nunca perdeu para a Itália. Ao todo, as equipes já se enfrentaram sete vezes, e o Brasil venceu todas as partidas.
Confira o histórico do confronto:
-
Brasil 2 x 0 Itália – Copa do Mundo Feminina 1999
-
Brasil 2 x 1 Itália – Amistoso em 2008
-
Brasil 5 x 1 Itália – Torneio Amistoso em 2011
-
Brasil 3 x 1 Itália – Amistoso em 2016
-
Brasil 5 x 3 Itália – Amistoso em 2016
-
Itália 0 x 1 Brasil – Copa do Mundo Feminina 2019
-
Itália 0 x 1 Brasil – Amistoso em 2022
Com o retrospecto amplamente positivo, a equipe comandada por Arthur Elias busca manter a boa fase e encerrar a sequência europeia com mais uma vitória antes do retorno ao Brasil.
Fonte: CBF / Globo Esporte
✍️ Redigido por ContilNet