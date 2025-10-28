Seleção Brasileira enfrenta Itália em amistoso nesta terça-feira, na Europa

Após vencer a Inglaterra, a Seleção Brasileira feminina volta a campo nesta terça-feira (28/10) para encarar a Itália, em seu segundo amistoso na Europa durante esta Data Fifa. A partida será disputada às 13h15 (horário de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma, na Itália.

O duelo marca o reencontro entre as seleções após mais de dois anos. O último confronto aconteceu em outubro de 2022, em Génova, e terminou com vitória brasileira por 1 a 0, com gol de Adriana.

Retrospecto favorável

A Seleção Brasileira nunca perdeu para a Itália. Ao todo, as equipes já se enfrentaram sete vezes, e o Brasil venceu todas as partidas.

Confira o histórico do confronto:

Brasil 2 x 0 Itália – Copa do Mundo Feminina 1999

Brasil 2 x 1 Itália – Amistoso em 2008

Brasil 5 x 1 Itália – Torneio Amistoso em 2011

Brasil 3 x 1 Itália – Amistoso em 2016

Brasil 5 x 3 Itália – Amistoso em 2016

Itália 0 x 1 Brasil – Copa do Mundo Feminina 2019

Itália 0 x 1 Brasil – Amistoso em 2022

Com o retrospecto amplamente positivo, a equipe comandada por Arthur Elias busca manter a boa fase e encerrar a sequência europeia com mais uma vitória antes do retorno ao Brasil.

Fonte: CBF / Globo Esporte

✍️ Redigido por ContilNet