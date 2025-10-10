Seleção Brasileira joga contra Coreia com patch em tributo a Pelé

A Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul nesta sexta-feira (10/10), às 8h (de Brasília), com uma homenagem na camisa. A Canarinho usará um patch especial para celebrar o que seriam os 85 anos de Pelé (imagem em destaque). O ídolo do Brasil comemoria o aniversário no dia 23 de outubro.

O patch conta com a icônica comemoração do ex-jogador, o símbolo do infinito, além da assinatura do ex-camisa 10 e a idade. “Um tributo a quem transformou o futebol em arte e fez do Brasil uma paixão sem fronteiras”, escreveu a CBF.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

Leia também

Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos. A certidão de óbito afirma que o Rei faleceu devido a um adenocarcinoma de cólon, broncopneumonia, insuficiência renal e insuficiência cardíaca.