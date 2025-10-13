Seleção Brasileira nunca perdeu para o Japão. Confira retrospecto

Na próxima terça-feira (14/10), a Seleção Brasileira enfrenta o Japão e busca manter tabu histórico: nunca foi derrotada pela equipe asiática em 13 confrontos, com 11 vitórias e 2 empates. O último encontro entre as seleções aconteceu em 2022, com vitória brasileira por 1 x 0, gol de Neymar.

O retrospecto mostra a superioridade brasileira: ao todo, a Amarelinha marcou 35 gols e sofreu apenas 5. Além disso, a única derrota da Seleção para um time asiático ocorreu em 1999, contra a Coreia do Sul, em amistoso realizado em Seul.

A maioria dos confrontos entre Brasil e Japão foi amistosa – e também houve uma partida na Copa do Mundo, em 2006, e três na extinta Copa das Confederações.

O histórico positivo inclui também curiosidades individuais: Neymar é um dos artilheiros brasileiros nos duelos contra o Japão, e os jogos costumam ser marcados por domínio ofensivo da Seleção. A defesa brasileira raramente é ameaçada, o que ajuda a explicar a vantagem no saldo de gols.

Para o amistoso de terça-feira (14/10), Carlo Ancelotti deve aproveitar para testar combinações e poupar atletas, enquanto o Japão busca encerrar a Data Fifa com vitória.