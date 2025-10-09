Seleção Brasileira: veja convocadas para enfrentar Inglaterra e Itália

O técnico Arthur Elias anunciou, nesta quinta-feira (9/10), as 23 convocadas da Seleção Brasileira Feminina para os dois amistosos que encerram o calendário de 2025. O Brasil enfrentará Inglaterra e Itália em compromissos marcados para a Europa. Serão os primeiros jogos após a conquista da Copa América.

O primeiro desafio será contra a Inglaterra, no dia 25 de outubro, às 13h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, casa do Manchester City. A partida é um duelo entre as campeãs da Copa América e da Eurocopa.

Três dias depois, no dia 28, o Brasil encara a Itália em Parma, no estádio Ennio Tardini, às 13h15.

Lista de convocadas:

Goleiras:

Lorena (KC Current-EUA)

Cláudia (Fluminense)

Carlinha (São Paulo)

Zagueiras:

Tarciane (Lyon-FRA)

Isa Haas (Cruzeiro)

Thais Ferreira (Corinthians)

Mariza (Corinthians)

Vitória Calhau (Cruzeiro)

Laterais:

Yasmim (Real Madrid-ESP)

Isabela (PSG-FRA)

Bruninha (Gotham-EUA)

Meio-campistas:

Duda Sampaio (Corinthians)

Angelina (Orlando Pride-EUA)

Ary Borges (Racing Louisville-EUA

Lais Estevam (Palmeiras)

Atacantes:

Dudinha (San Diego-EUA)

Bia Zaneratto (Corinthians)

Gio (Atlético de Madrid-ESP)

Amanda Gutierres (Palmeiras)

Jheniffer (Tigres-MEX)

Ludmilla (Chicago Red Stars-EUA)

Luany (Atlético de Madrid-ESP)

Taina Maranhão (Palmeiras.

Inglaterra e Itália vêm de boas campanhas. As inglesas foram campeãs da última Eurocopa, superando a Espanha na final, enquanto as italianas alcançaram a semifinal do torneio. As seleções, inclusive, se enfrentaram naquela edição com vitória inglesa por 2 x 1.

O último confronto entre Brasil e Inglaterra foi na Finalíssima de 2023, quando as europeias venceram nos pênaltis após empate em 1 x 1, diante de 83 mil torcedores em Wembley. Já o duelo mais recente com as italianas aconteceu em 2022, em Gênova, e terminou com vitória brasileira por 1 x 0, gol de Adriana.