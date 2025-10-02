Seleção Brasileira: veja o valor do elenco convocado por Ancelotti

A Seleção Brasileira foi convocada por Carlo Ancelotti na última quarta-feira (1º/10) para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Com o ataque comandando a lista de mais valiosos, que tem Vini Jr. e Rodrygo no topo, o elenco do italiano vale, ao todo, 1,07 bilhão de euros (cerca de R$ 6,69 bilhões na cotação atual), de acordo com o Transfermarkt.

A dupla do Real Madrid, junta, são avaliados em 260 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,6 bilhão), quase metade do valor dos jogadores que buscam o gol. Além deles, o ataque é formado por Gabriel Martinelli, Estêvão, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison e Igor Jesus. O valor total é de 580 milhões de euros (R$ 3,6 bilhões).

O meio-campo vem logo na sequência e alcança o valor de 221 milhões de euros (R$ 1,38 bilhão). O setor é formado por Bruno Guimarães, André, Casemiro, João Gomes, Joelinton e Lucas Paquetá, todos atletas de clubes da Premier League.

Encabeçada por Gabriel Magalhães, a zaga vem logo atrás, com 140 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão), depois as laterais, 90 milhões de euros (R$ 563 milhões) e, por fim, os goleiros, 39 milhões de euros (R$ 244 milhões)

Veja quanto vale cada jogador convocado por Carlo Ancelotti:

Goleiros

Ederson – 18 milhões de euros (R$ 112,5 milhões)

Bento – 11 milhões de euros (R$ 68,7 milhões)

Hugo Souza – 10 milhões de euros (R$ 62,5 milhões)

Laterais

Caio Henrique – 15 milhões de euros (R$ 93,8 milhões)

Douglas Santos – 9 milhões de euros (R$ 56,3 milhões)

Wanderson – 20 milhões de euros (R$ 125 milhões)

Wesley – 20 milhões de euros (R$ 125 milhões)

Carlos Augusto – 26 milhões de euros (R$ 162,6 milhões)

Zagueiros

Gabriel Magalhães – 75 milhões de euros (R$ 469 milhões)

Éder Militão – 30 milhões de euros (R$ 187,6 milhões)

Lucas Beraldo – 25 milhões de euros (R$ 156,3 milhões)

Fabrício Bruno – 10 milhões de euros (R$ 62,5 milhões)

Meio-campistas

Bruno Guimarães – 80 milhões de euros (R$ 500,3 milhões)

André – 28 milhões de euros (R$ 175,1 milhões)

Casemiro – 10 milhões de euros (R$ 62,5 milhões)

João Gomes – 40 milhões de euros (R$ 250,1 milhões)

Joelinton – 35 milhões de euros (R$ 218,9 milhões)

Lucas Paquetá – 28 milhões de euros (R$ 175,1 milhões)

Atacantes

Vinicius Jr – 170 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão)

Gabriel Martinelli – 55 milhões de euros (R$ 343,9 milhões)

Rodrygo – 90 milhões de euros (R$ 562,8 milhões)

Estêvão – 60 milhões de euros (R$ 375,2 milhões)

Luiz Henrique – 25 milhões de euros (R$ 156,3 milhões)

Matheus Cunha – 60 milhões de euros (R$ 375,2 milhões)

Richarlison – 20 milhões de euros (R$ 125,0 milhões)

Igor Jesus – 15 milhões de euros (R$ 93,8 milhões)