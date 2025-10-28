Seleção Brasileira vence e mantém tabu histórico contra Itália

A Seleção Brasileira feminina manteve tabu contra a Itália ao vencer por 1 x 0, nesta terça-feira (28/10), no Estádio Ennio Tardini, em Parma, no último amistoso europeu desta Data Fifa. O único gol da partida foi marcado por Luany, já na metade do segundo tempo.

O Brasil segue sem nunca ter perdido para a seleção italiana na história, com 8 vitórias em 8 jogos disputados.

O jogo

A primeira etapa foi de poucas chances e bastante faltosa. O Brasil teve mais posse, mas sem eficiência. O time tentou jogadas pelas pontas, com Tainá Maranhão e Amanda, enquanto Luany buscava tabelas pela direita. A Seleção até chegou com perigo, mas sem êxito.

No segundo tempo, o Brasil pressionou até conseguir abrir o placar. A jogada começou com Luany pelo meio, passou por Dudinha e terminou com a atacante empurrando a bola para o gol.

O restante da partida foi equilibrado, com ataques alternados de ambos os lados, mas sem chances claras. A vitória mantém o Brasil invicto contra a Itália e encerra o último amistoso da Data Fifa com saldo positivo.