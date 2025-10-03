Seleção da Argentina divulga convocação com dupla do Palmeiras; veja

A Associação de Futebol da Argentina (AFA) divulgou, nesta sexta-feira (03/10), os 28 jogadores que defenderão o time nacional nos amistosos contra Venezuela e Porto Rico, na Data Fifa do mês de outubro. O plantel conta com Flaco López e Aníbal Moreno, dupla que defende o Palmeiras.

Confira os convocados:

O Palmeiras parabenizou os jogadores pela convocação nas redes sociais e desejou sorte aos titulares.

O primeiro confronto acontece no dia 10 de outubro, diante da Venezuela, nos Estados Unidos. O amistoso seguinte terá Porto Rico como adversário, em partida que acontece no dia 13 do mesmo mês. A dupla do Alviverde será desfalque do clube paulista para o confronto diante do Juventude, em partida atrasada.

Esta é a primeira vez que o técnico Scaloni convoca Aníbal Moreno para o time nacional. Enquanto isso, Flaco garante sua segunda passagem pela Argentina.