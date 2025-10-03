03/10/2025
Universo POP
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois
Beijoqueiro de Gladson faz post agarrado com Alan Rick: “Entrou no gosto do povo”
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada

Seleção da Argentina divulga convocação com dupla do Palmeiras; veja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
selecao-da-argentina-divulga-convocacao-com-dupla-do-palmeiras;-veja

A Associação de Futebol da Argentina (AFA) divulgou, nesta sexta-feira (03/10), os 28 jogadores que defenderão o time nacional nos amistosos contra Venezuela e Porto Rico, na Data Fifa do mês de outubro. O plantel conta com Flaco López e Aníbal Moreno, dupla que defende o Palmeiras.

Confira os convocados:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Selección Argentina (@afaseleccion)

Leia também

O Palmeiras parabenizou os jogadores pela convocação nas redes sociais e desejou sorte aos titulares.

Veja:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

O primeiro confronto acontece no dia 10 de outubro, diante da Venezuela, nos Estados Unidos. O amistoso seguinte terá Porto Rico como adversário, em partida que acontece no dia 13 do mesmo mês. A dupla do Alviverde será desfalque do clube paulista para o confronto diante do Juventude, em partida atrasada.

Esta é a primeira vez que o técnico Scaloni convoca Aníbal Moreno para o time nacional. Enquanto isso, Flaco garante sua segunda passagem pela Argentina.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost