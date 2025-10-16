16/10/2025
Universo POP
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes
Virginia Fonseca levanta suspeitas de remoção de tatuagem feita para Zé Felipe
Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para seu signo nesta quinta-feira

Seleção enfrentará Senegal e Tunísia em últimos amistosos de 2025

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
selecao-enfrentara-senegal-e-tunisia-em-ultimos-amistosos-de-2025


Logo Agência Brasil

A CBF confirmou nesta quinta-feira (16) os dois últimos amistosos da seleção brasileira masculina em 2025. A Amarelinha enfrentará Senegal e Tunísia, na Europa, na Data Fifa de novembro. Os jogos contra seleções africanas fazem parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026.

O confronto contra Senegal ocorrerá em 15 de novembro (um sábado), no Emirates Stadium, em Londres (Inglaterra), às 13h (horário de Brasília). Três dias depois, a seleção enfrenta a Tunísia, às 16h30, no Decathlon Stadium, em Lille (França).

Notícias relacionadas:

Na última terça (14), o Brasil sofreu derrota inédita para o Japão (3 a 2) no segundo de dois amistosos contra seleções asiáticas. Quatro dias antes, a Amarelinha havia aplicado 5 a 0 na Coreia do Sul.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A seleção já mediu forças com as equipes africanas em amistosos antes da Copa de 2022. Há seis anos, a seleção empatou em 1 a 1 como Senegal. Em setembro de 2022, a Amarelinha goleou a Tunísia (5 a 1). Ambos os jogos ocorreram quando a seleção era comandada pelo técnico Tite.  

O planejamento do técnico da seleção, Carlo Ancelotti, prevê ainda amistosos contra seleções europeias em março de 2026.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost