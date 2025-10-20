20/10/2025
Seleção feminina se apresenta para amistosos com Inglaterra e Itália

Escrito por Agência Brasil
As jogadoras chamadas pelo técnico Arthur Elias para os amistosos da seleção feminina de futebol contra Inglaterra e Itália começaram a se reunir em Manchester, cidade inglesa que sediará o jogo desta sexta-feira (25), às 13h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium. Treze das 23 convocadas se apresentaram entre a manhã e o começo da tarde desta segunda-feira (20).

A goleira Lorena, as laterais Yasmin, Bruninha e Isabela, as zagueiras Thaís Ferreira e Mariza, as volantes Angelina e Ary Borges e as atacantes Jheniffer, Bia Zaneratto, Luany, Dudinha e Ludmila se juntaram à zagueira Tarciane, que chegou no último domingo (19) a Manchester. As demais atletas são aguardadas para o primeiro treino em solo inglês, na terça-feira (21).

A convocação original sofreu mais uma alteração. A atacante Debinha, do Kansas City Current (Estados Unidos), foi cortada por lesão e substituída por Isa, do São Paulo, relacionada pela primeira vez à seleção principal. A própria Debinha já tinha sido chamada como substituta de Gio Garbelini, do Atlético de Madrid, da Espanha, que se contundiu em jogo da Liga dos Campeões Feminina.

Além da partida contra as inglesas, atuais bicampeãs europeias, o Brasil terá pela frente a Itália no próximo dia 28 (uma terça-feira), às 13h15, no Estádio Ennio Tardini, na cidade italiana de Parma. As rivais foram semifinalistas da Eurocopa deste ano, superada justamente pelas inglesas.

