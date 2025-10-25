Seleção feminina suporta pressão após expulsão e vence Inglaterra fora de casa

Com entrega e superação, a seleção brasileira feminina conquistou uma vitória marcante neste sábado ao vencer a Inglaterra por 2 a 1, em amistoso disputado no Etihad Stadium, em Manchester. A vitória veio contra a atual bicampeã europeia após o Brasil passar mais de 81 minutos com uma jogadora a menos.

Bia Zaneratto abriu o placar logo aos oito minutos, após jogada envolvente do ataque brasileiro. Pouco depois, aos 17, Dudinha ampliou com precisão. A expulsão de Angelina, ainda no primeiro tempo, mudou o ritmo da partida e obrigou o Brasil a redobrar a concentração defensiva.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Fotos : Lívia Villas Boas / CBF Fotos : Lívia Villas Boas / CBF Fotos : Lívia Villas Boas / CBF Fotos : Lívia Villas Boas / CBF Voltar

Próximo

Na segunda etapa, Georgia Stanway descontou de pênalti, e a equipe inglesa pressionou em busca do empate. Empurradas pela torcida local, as campeãs europeias tentaram o gol de todas as formas, mas o Brasil resistiu com raça e garantiu um triunfo importante fora de casa.

O próximo compromisso da seleção será na terça-feira (28/10), contra a Itália, no Estádio Ennio Tardini, em Parma, às 13h15 (horário de Brasília). A partida encerra a Data Fifa de outubro e marca a sequência da preparação da equipe de Arthur Elias rumo à Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil.