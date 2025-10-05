05/10/2025
Seleção: John, do Nottingham, é convocado após lesão de Ederson

John, do Nottingham Forest, foi convocado para defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro. Ex-goleiro do Botafogo, ele vai vestir a camisa amarelinha pela primeira vez na carreira.

O arqueiro foi chamado para o lugar de Ederson, do Fenerbahçe, que se lesionou durante os treinos do clube turco no último sábado (4/10) e precisou ser cortado da lista de Carlo Ancelotti.

John chegou ao Nottingham Forest nesta temporada e tem apenas um jogo pela equipe. No dia 17 de setembro, ele esteve no gol da equipe na derrota para o Swansea por 3 x 2.

John é goleiro do Botafogo desde janeiro de 2024

Outros clubes europeus já haviam manifestado interesse pelo goleiro

Seleção: John, do Nottingham, é convocado após lesão de Ederson

