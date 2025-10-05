John, do Nottingham Forest, foi convocado para defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 de outubro. Ex-goleiro do Botafogo, ele vai vestir a camisa amarelinha pela primeira vez na carreira.
Leia também
-
Jogadora da Seleção emociona com despedida à ex que morreu em acidente
-
Jornal espanhol fala em “desaparecimento” de Neymar na Seleção. Veja
-
Cafu elege melhor camisa 10 para a Seleção Brasileira. Confira
-
Seleção Brasileira: veja o valor do elenco convocado por Ancelotti
O arqueiro foi chamado para o lugar de Ederson, do Fenerbahçe, que se lesionou durante os treinos do clube turco no último sábado (4/10) e precisou ser cortado da lista de Carlo Ancelotti.
John chegou ao Nottingham Forest nesta temporada e tem apenas um jogo pela equipe. No dia 17 de setembro, ele esteve no gol da equipe na derrota para o Swansea por 3 x 2.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Divulgação / Nottingham Forest2 de 4
John é goleiro do Botafogo desde janeiro de 2024
3 de 4
Outros clubes europeus já haviam manifestado interesse pelo goleiro
4 de 4
Seleção: John, do Nottingham, é convocado após lesão de Ederson
Jon Hobley/MI News/NurPhoto via Getty Images