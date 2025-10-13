13/10/2025
Seleção terá mudança para jogo contra o Japão. Veja provável escalação

A Seleção Brasileira se prepara para a partida amistosa contra o Japão, nesta terça-feira (14/10), em Tóquio. A equipe verde e amarela entra em campo às 7h30 (de Brasília) com mudanças na escalação.

5 imagensAtaque brasileiro foi o destaque.Rodrygo anotou dois gols.Brasil venceu a Coreia do Sul.Momento em que Rodrygo marca um dos gols.Fechar modal.1 de 5

Seleção Brasileira derrotou a Coreia do Sul em Seul.

Chung Sung-Jun/Getty Images2 de 5

Ataque brasileiro foi o destaque.

Han Myung-Gu/Getty Images3 de 5

Rodrygo anotou dois gols.

Han Myung-Gu/Getty Images4 de 5

Brasil venceu a Coreia do Sul.

Han Myung-Gu/Getty Images5 de 5

Momento em que Rodrygo marca um dos gols.

Chung Sung-Jun/Getty Images

Em relação à goleada por 5 x 0 sobre a Coreia do Sul, uma troca é certa: Hugo Souza será o goleiro titular contra os japoneses. A ideia da comissão técnica de Carlo Ancelotti é observar o jogador durante um jogo, assim como fez com Bento.

Outros jogadores devem receber oportunidade de entrar em campo durante a partida contra o Japão, como confirmou Ancelotti em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (13/10). No entanto, o treinador deixou aberta também a possibilidade de fazer alterações profundas no 11 inicial ao afirmar que “será mais uma oportunidade para analisar jogadores”.

Estêvão foi diagnosticado com gripe nos últimos dias. Por conta do quadro viral, o atacante do Chelsea será reavaliado antes do jogo e é dúvida para o duelo.

Confira a provável escalação do Brasil contra o Japão:

Hugo Souza; Vitinho, Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Matheus Cunha, Estêvão (Lucas Paquetá) e Vini Jr.

