18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025

Selena Gomez se pronuncia e apoia Hailey Bieber em polêmica sobre comparações

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
selena-gomez-se-pronuncia-e-apoia-hailey-bieber-em-polemica-sobre-comparacoes

Selena Gomez se manifestou nas redes sociais após internautas interpretarem uma fala de Hailey Bieber como uma alfinetada à cantora, relacionada a uma suposta rivalidade entre as marcas de beleza delas, Rare Beauty e Rhode, mesmo sem menções diretas. Na última sexta-feira (17/10), Selena compartilhou um story no Instagram negando qualquer conflito com a empresária, que também foi alvo de questionamentos.

“Só deixem a garota em paz. Ela pode dizer o que quiser. Isso não afeta minha vida em nada. É só uma questão de relevância, não de inteligência. Sejam gentis. Todas as marcas me inspiram. Há espaço para todo mundo. E espero que todos nós possamos parar”, escreveu a empresária na publicação, deletada em seguida.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram @selenagomez
Saiba os detalhes dos vestidos de casamento de Selena GomezReprodução/Instagram @selenagomez
Reprodução/Instagram
Hailey Bieber e Selena GomezReprodução/Instagram
Reprodução/Instagram
Reprodução/Instagram
selena gomez revela que seu proximo album pode ser o ultimo estou cansada 1704304063
Reprodução Instagram
Hailey Bieber é casada com Justin Bieber; o casal tem um filho de 5 mesesReprodução Instagram

Leia Também

O suposto atrito começou na última terça-feira (14/10), quando Hailey Bieber foi questionada por um jornalista sobre a preocupação de que sua marca fosse comparada à de Selena Gomez, com quem já enfrentou frequentes comparações. A equipe da empresária interrompeu a entrevista e orientou a modelo a não se pronunciar.

No entanto, Hailey se manifestou brevemente: “É sempre irritante ser colocada em competição com outras pessoas. Eu não pedi por isso. Quando querem te ver de um certo jeito e inventam uma história sobre você na cabeça delas, não cabe a você mudar isso”.

Mesmo após Selena ter encerrado o relacionamento com Justin Bieber em 2018, os fãs de Selena e Hailey continuam se enfrentando nas redes sociais, criando comparações constantes entre as duas. Ao longo do tempo, as artistas já desmentiram diversas vezes qualquer desentendimento e criticaram o comportamento dos seguidores.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost