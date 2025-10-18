Selena Gomez se pronuncia e apoia Hailey Bieber em polêmica sobre comparações

Selena Gomez se manifestou nas redes sociais após internautas interpretarem uma fala de Hailey Bieber como uma alfinetada à cantora, relacionada a uma suposta rivalidade entre as marcas de beleza delas, Rare Beauty e Rhode, mesmo sem menções diretas. Na última sexta-feira (17/10), Selena compartilhou um story no Instagram negando qualquer conflito com a empresária, que também foi alvo de questionamentos.

“Só deixem a garota em paz. Ela pode dizer o que quiser. Isso não afeta minha vida em nada. É só uma questão de relevância, não de inteligência. Sejam gentis. Todas as marcas me inspiram. Há espaço para todo mundo. E espero que todos nós possamos parar”, escreveu a empresária na publicação, deletada em seguida.

Hailey Bieber é casada com Justin Bieber; o casal tem um filho de 5 meses

O suposto atrito começou na última terça-feira (14/10), quando Hailey Bieber foi questionada por um jornalista sobre a preocupação de que sua marca fosse comparada à de Selena Gomez, com quem já enfrentou frequentes comparações. A equipe da empresária interrompeu a entrevista e orientou a modelo a não se pronunciar.

No entanto, Hailey se manifestou brevemente: “É sempre irritante ser colocada em competição com outras pessoas. Eu não pedi por isso. Quando querem te ver de um certo jeito e inventam uma história sobre você na cabeça delas, não cabe a você mudar isso”.

Mesmo após Selena ter encerrado o relacionamento com Justin Bieber em 2018, os fãs de Selena e Hailey continuam se enfrentando nas redes sociais, criando comparações constantes entre as duas. Ao longo do tempo, as artistas já desmentiram diversas vezes qualquer desentendimento e criticaram o comportamento dos seguidores.