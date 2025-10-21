Selena será tema de documentário da Netflix com entrevistas e vídeos inéditos

Trinta anos após sua morte, a história de Selena Quintanilla ganha uma nova perspectiva no documentário “Selena y Los Dinos”, que estreia na Netflix em 17 de novembro. O filme, que teve première no Festival de Sundance e emocionou o público, reúne vídeos caseiros inéditos, registros de shows e entrevistas atuais com familiares e ex-integrantes da banda da cantora.

Diferentemente das produções anteriores, como o longa de 1997 estrelado por Jennifer Lopez e a série de 2020 da Netflix, o documentário promete mostrar Selena em sua essência, através de suas próprias palavras e do olhar íntimo da família Quintanilla.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Selena Quintanilla ganhará novo documentário na Netflix Reprodução Selena Quintanilla ganhará novo documentário na Netflix Selena Quintanilla Selena Quintanilla ganhará novo documentário na Netflix Selena Quintanilla Selena Quintanilla ganhará novo documentário na Netflix Divulgação Voltar

Próximo

A produção nasceu de um vasto acervo guardado por Suzette Quintanilla, irmã da artista, nas dependências da Q-Productions, em Corpus Christi, no Texas, Estados Unidos. “Eu sempre quis deixar algo mais pessoal do que o que o filme ou a série mostraram”, disse Suzette à Rolling Stone americana. “Este é um olhar íntimo sobre nós como família”, completou.

A direção de “Selena y Los Dinos” é da mexicana Isabel Castro, vencedora do Emmy e conhecida pelo documentário “Mija”, de 2022. Segundo ela, o projeto foi um enorme desafio pela responsabilidade de lidar com o material e encontrar uma nova forma de contar a trajetória da cantora. “No início, pensei: ‘por que contar essa história de novo?’. Mas, ao ver o arquivo e perceber que a família estava pronta para falar de maneira inédita, entendi que poderíamos fazer algo especial”, contou a diretora.

Isabel e sua equipe passaram dois anos examinando fitas VHS, DVDs e cassetes, além de transcrever todas as entrevistas concedidas pela artista. O material acompanha Selena desde suas primeiras apresentações até sua consagração como Rainha do Tejano. Entre as cenas, há momentos descontraídos com os irmãos, bastidores de viagens e registros de sua primeira assinatura de contrato com a EMI.

A diretora explicou que o foco do filme não é a morte trágica da cantora, mas sim sua vida e personalidade. “As pessoas ficam muito presas à história de como ela morreu, mas o que me interessava era entender quem ela foi — sua trajetória, sua alegria, sua determinação”, afirmou.

O documentário também traz depoimentos inéditos da mãe de Selena, Marcella, que concedeu sua primeira entrevista em quase 30 anos, e do viúvo Chris Pérez, que relembra o relacionamento e o amor do casal.

Para Isabel, o documentário é uma oportunidade de apresentar Selena a uma nova geração. “O objetivo, desde o início, foi ouvir Selena. Quero que o público sinta o que ela vivia, que se conecte com ela e com sua família em um nível emocional e íntimo”, explicou.