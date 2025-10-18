Sem aliança, Cocielo faz 1ª aparição após anunciar fim de casamento com Tata Estaniecki

Júlio Cocielo chamou atenção em uma de suas primeiras aparições públicas após anunciar a separação de Tata Estaniecki. Neste sábado (18/10), o portal LeoDias flagrou o influenciador digital em uma festa em um clube privado em Barueri, São Paulo, acompanhado da filha Beatriz, de cinco anos. Sem aliança à vista, ele aproveitou o evento ao lado da pequena

No vídeo obtido com exclusividade pelo portal LeoDias, Cocielo apareceu na entrada do evento ao lado da filha, tentando animá-la com um sorriso no rosto e dizendo algo como “bora”. A pequena, por sua vez, não parecia tão empolgada e tentou pegar na mão do pai, revelando que o criador de conteúdo já deixou de usar a sua aliança.

Vale lembrar que Cocielo anunciou o fim do casamento com Estaniecki na última sexta-feira (17/10). Apesar disso, muitos acreditaram que a notícia fosse apenas uma brincadeira ou até mesmo parte de um quadro de Maurício Meirelles. O humorista, no entanto, precisou vir a público para negar qualquer envolvimento no anúncio da separação.

Além disso, Tatá ainda usava aliança e não havia se pronunciado, o que aumentou as especulações. Pouco depois, ela retirou o sobrenome do marido de suas redes sociais e aceitou a colaboração do post feito por Júlio. Na publicação, o youtuber confirma o término do relacionamento, mas afirma que a parceria e amizade continua em prol dos dois filhos.

“Ninguém casa esperando uma situação como essa, claro que dói mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo pra nos fortalecer… não sabemos. Pode fazer sentido um dia, ou talvez não faça. É difícil, mas pedimos que respeitem o nosso momento”, Cocielo declarou sobre o fim do casamento.